Afrique: Aujourd'hui, Journée Mondiale de la Danse - La parole au corps dansant

A cette occasion, le Théâtre de l'Opéra de Tunis et le Pôle Ballets et Arts Chorégraphiques organisent, depuis le début de la semaine, les Digital Dance Days. En ces temps difficiles pour les artistes et les arts, les professionnels de la danse ne baissent pas les bras et s'activent pour marquer leur présence et leur droit au travail et à la création. Voici leur manifeste :

Célébrer chaque 29 avril la Journée mondiale de la danse est un geste important pour les danseurs tunisiens. Cette date met en branle toute la communauté de la danse un peu partout dans le monde, prônant les valeurs universelles de cet art en perpétuel mouvement. Au TOT, toutes les équipes, notamment celle du pôle Ballet et Arts Chorégraphiques, se sont mises au diapason de cette Journée mondiale pour plaider la cause de la danse et des danseurs en Tunisie comme ailleurs.

C'est aussi l'occasion de questionner l'état de la danse dans le pays et d'évaluer les politiques publiques en relation avec le secteur de la danse, de réfléchir aux moyens de la promouvoir, d'améliorer les conditions professionnelles de son exercice, d'élargir son public, d'en démocratiser la pratique.

La danse : une passion, un métier, la vie.

Le travail d'un danseur ne prend sens et substance que dans sa rencontre avec le public. Avec pour unique instrument de travail son corps. Il est à la fois fragile, vulnérable et puissant. Sa force, c'est l'énergie vitale qu'il dégage et cette capacité incroyable de créer des émotions intenses. C'est dans le plaisir esthétique, dans le coup de foudre amoureux avec la beauté que la danse trouve son accomplissement.

En ces temps troubles où la jeunesse, sans repères ni valeurs, est traversée par des crises identitaires et des tentations autodestructrices, la pratique de la danse, la passion qu'elle provoque, la rigueur et la discipline qu'elle impose constituent une voie salutaire ouvrant sur des perspectives d'avenir et favorisant la confiance et l'estime de soi.

A l'instar de toutes les professions artistiques, les danseurs sont confrontés à des difficultés portant sur leur statut, leur formation, les conditions de travail, les moyens mis au service de la création et de la diffusion des œuvres. Se posent à eux, d'une manière plus spécifique, la question de l'évolution de la carrière et les perspectives de reconversion.

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a eu un impact délétère sur l'écosystème culturel et artistique, affectant gravement le monde du spectacle vivant, dont la danse. Et c'est dans ces circonstances difficiles que les professionnels de la danse lancent ce manifeste qui se veut aussi un appel aux autorités afin que des décisions fortes soient prises en faveur d'un secteur menacé dans son existence.

Tout en proposant au public le meilleur de ce que nous savons faire, la célébration de la Journée mondiale de la danse nous fournit un temps de réflexion, de débats et de propositions concrètes pour que la danse prenne la place qui lui revient sur la scène artistique nationale et puisse se déployer à travers toutes les régions du pays.