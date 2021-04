Tunisie: Coupe arabe de la FIFA 2021 (Qatar du 1er au 18 décembre) - Une échéance charnière...

Le tirage au sort de la nouvelle joute arabe a été plutôt clément avec l'équipe nationale. Une échéance charnière puisqu'elle intervient juste après les éliminatoires du Mondial et une année avant le déroulement de sa phase finale.

Pour le Qatar et la Fifa, cette nouvelle joute arabe qui se déroulera du 1er au 18 décembre prochain constituera un test grandeur nature pour le pays organisateur. Le Qatar pourra tester ses installations et toute la logistique qui va. C'est aussi l'occasion de savoir à quel point le climat aride de l'Emirat influencera sur la prestation des joueurs et, par conséquent, sur la qualité du jeu du tournoi dans son ensemble, étant que la Coupe arabe de la Fifa 2021 se déroulera à la même période de l'année que le Mondial 2022. Pour rappel, le Mondial du Qatar aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022. Le tirage au sort de la Coupe arabe de la Fifa 2021 a été plutôt clément avec la Tunisie. Il l'a placée dans le Groupe B avec la Syrie, les Emirats Arabes Unis et le vainqueur du match Mauritanie-Yémen.

Test grandeur nature ou nouveau cycle ?

Cela dit, cette nouvelle Coupe arabe acquiert une importance particulière pour les 16 équipes qui prendront part à sa phase finale, l'équipe de Tunisie en particulier. Outre le fait que c'est la première compétition arabe reconnue par la Fifa, cette Coupe des nations se déroulera juste après les éliminatoires du Mondial 2022. Pour les staffs techniques des sélections qualifiées, ce sera la meilleure préparation dont ils puissent rêver. En effet, staff techniques et joueurs pourront, en avant-première, exploiter les installations du Mondial 2022 à une année d'intervalle. Par rapport à leurs adversaires, ils auront l'avantage de s'acclimater avec le climat aride qui caractérise la région du Golfe. Pour les teams nationaux qui ne décrocheront pas leur billet pour la phase finale de la Coupe du monde 2022, la Coupe arabe de la Fifa 2021 constituera le point de départ d'un nouveau cycle. Test grandeur nature ou nouveau cycle ? Il faudra cravacher dur pour se ranger du bon côté.

Six mois décisifs

Après avoir assuré sa qualification à la prochaine CAN, l'équipe de Tunisie attaquera le mois prochain les éliminatoires du Mondial qatari. Les 1ère et 2e journées de ces qualifications se dérouleront les 31 mai et 15 juin. Les 3e et 4e journées auront lieu les 30 août et 7 septembre. Les 5e et 6e journées sont programmées pour les 4 et 12 octobre. Enfin, les matches barrages se dérouleront les 8 et 16 novembre. Six mois décisifs attendent donc la sélection nationale à partir du 31 mai. Une qualification au Mondial 2022 donnerait une autre dimension à la carrière de la génération actuelle de nos internationaux. Par contre, l'échec de se qualifier au Mondial du Qatar serait l'annonce de la fin d'une époque, celle de Mondher Kebaïer, et de son adjoint, ainsi que le début d'un nouveau cycle. Il faudrait, dès lors, du changement à la tête de la sélection nationale pour amener de nouvelles idées, mais aussi donner un coup de balai dans l'effectif. Un scénario que nous ne souhaitons guère à notre sélection nationale. Mais c'est un scénario que les responsables de notre team national doivent se mettre impérativement en tête afin de mesurer l'ampleur d'un éventuel échec. Bref, l'équipe de Tunisie aura tout à gagner si elle réussit sa qualification au Mondial 2022 d'autant que le tirage au sort de la Coupe arabe Fifa 2021 a été plutôt clément avec elle. La génération actuelle de nos internationaux est en mesure de se qualifier à la prochaine Coupe du monde, d'aller le plus loin possible en Coupe arabe Fifa 2021 à même de l'emporter, s'installer de nouveau sur le toit de l'Afrique au Cameroun et dépasser enfin le cap du premier tour au Mondial qatari. Il suffit d'une gestion rigoureuse de l'effectif et des joueurs qui croient en eux-mêmes pour que la machine tunisienne carbure à plein régime.

Programme des matches de l'équipe de Tunisie (1er tour)

-30 novembre 2021 (14h00) : Tunisie-vainqueur du match Mauritanie-Yémen.

-3 décembre 2021 (20h00) : Syrie-Tunisie.

-6 décembre 2021 (16h00) : Tunisie-Emirats Arabes Unis.