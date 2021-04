Sénégal: Baisse des ressources au mois de février

Les ressources, constituées de recettes budgétaires chiffrées à 320,6 milliards et de dons estimés à 26 milliards sont en baisse et essentiellement imputable aux recettes budgétaires qui se sont contractées de 14 milliards (-4,2%), en liaison avec la baisse des recettes non fiscales (- 8,3%) et fiscales (-4%).

Selon la Direction de la prévision et des études économiques qui donne l'information, ces dernières, évaluées à 308,2 milliards, ont baissé de 12,8 milliards à la faveur, notamment, de la baisse des impôts directs, des taxes sur biens et services intérieurs et de la TVA à l'import qui se sont amoindris respectivement de 11,4 milliards, 24,1 milliards et 0,9 milliard pour se situer à 117,6 milliards, 57,8 milliards et 56,1 milliards à fin février 2021.

En revanche les droits de porte (36 milliards), les droits d'enregistrement (10,5 milliards) et le FSIPP (17,1 milliards) ont atténué cette tendance baissière avec des hausses respectives de 1,7 milliard (+4,8%), 2,5 milliards (+31%) et 14,4 milliards (+533,7%). Les taxes rapatriées (PSE et COSEC), estimées à 7 milliards, suivent cette dynamique avec une hausse de 0,4 milliard, en glissement annuel.