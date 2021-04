Burkina Faso: Attaque à Pama - L'Union européenne condamne le meurtre de trois Européens

La Délégation de l'Union européenne et les Chefs de Mission diplomatique des Etats membres de l'UE au Burkina Faso publient la déclaration suivante :

C'est avec une grande tristesse que la Délégation de l'Union européenne et les chancelleries européennes présentes au Burkina Faso ont appris la mort de deux journalistes espagnols et d'un militant écologiste irlandais, alors qu'ils réalisaient un documentaire sur la lutte contre le braconnage dans la région de l'Est burkinabè.

Dans ce moment tragique, toutes nos pensées vont aux proches. Nous, Européens présents au Burkina Faso, condamnons avec force cet odieux assassinat et marquons notre totale solidarité avec les familles des victimes de cet acte, européennes ou burkinabè.

Ce meurtre montre une nouvelle fois la lâcheté et le vrai visage criminel des terroristes, porte-drapeaux d'un obscurantisme qui annihile tout, incluant la liberté d'expression et le droit à la vérité. L'Union européenne et ses États membres sont déterminés à poursuivre l'accompagnement des autorités du Burkina Faso dans leur lutte contre le terrorisme et en faveur de la paix, la sécurité, la stabilité, et le développement.