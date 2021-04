Cote d'Ivoire: Gouvernement - Les ministres signent une charte d'éthique

Les membres du gouvernement ont signé une charte d'éthique fondée sur 10 principes, afin d'exercer, au mieux, la fonction ministérielle et servir efficacement la République. C'était au cours du Conseil des ministres tenu, le 28 avril 2021 à Abidjan.

« Cette charte édicte un certain nombre de principes. Notamment, le sens de l'État et l'amour de la patrie, le respect de la dignité et de la vie humaine, la primauté de l'intérêt général, la solidarité et la cohésion, la bonne gouvernance, la responsabilité, l'intégralité et la probité, la justice et l'équité, le dialogue permanent et la disponibilité, la civilité, la courtoisie et la modération », a expliqué le Premier Ministre Patrick Achi.

Le Chef du gouvernement a rappelé que la fonction ministérielle est une charge publique de haute importance, au niveau de l'État. Et elle repose, a-t-il souligné, sur une confiance entre le peuple souverain de Côte d'Ivoire et le Président de la République, d'une part, et entre le Président de la République, le Premier Ministre et chacun de ses ministres, d'autre part.

Le Président Alassane Ouattara s'est réjoui de la signature de cette charte d'éthique par le Premier Ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, qu'il a, par ailleurs, félicités pour la tenue du récent séminaire gouvernemental.