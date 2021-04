Sénégal: Décès des 4 nouveaux nés à l'hopital Magatte Lo de Linguère - Macky Sall ordonne un audit général des infrastructures sanitaires

En conseil des ministres hier, mercredi 28 avril, le Président de la République, Macky Sall a invité les autorités étatiques à engager, sans délai, un audit général des infrastructures sanitaires. Aussi a-t-il demandé au Ministre de la Santé et de l'Action sociale, de faire toute la lumière sur cette affaire des quatre nouveaux nés, décédés des suites d'un incendie au niveau de l'unité de néonatologie de l'Hôpital Magatte Lô de Linguère.

Le Président de la République a demandé au Ministre de la Santé et de l'Action sociale, de faire toute la lumière sur cette affaire des quatre (04) nouveaux nés, décédés des suites d'un incendie au niveau de l'unité de néonatologie de l'Hôpital Magatte Lô de Linguère. C'était hier, mercredi 28 avril lors de la réunion du conseil des ministres. Il a également souligné l'impératif de procéder à des réformes urgentes et en profondeur du système de santé dans toutes ses dimensions.

Le Chef de l'Etat a indiqué la nécessité de sanctionner rigoureusement les manquements constatés et de déployer toute l'assistance psychosociale requise aux parents endeuillés.

Le Président de la République invite, en outre, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, à engager sans délai, en relation avec les Ministres en charge des constructions et de la protection civile, un audit général des infrastructures sanitaires, notamment, les constructions et installations abritant les services et équipements de santé sur l'ensemble du territoire national.

Le Chef de l'Etat demande, par ailleurs, au Ministre de la Santé et de l'Action sociale, de relancer la sensibilisation sur le respect des gestes barrières et du port de masque, ce dernier qui reste une obligation dans les lieux, commerces et transports publics, devra faire l'objet d'une attention particulière et d'un contrôle approprié par les services du Ministère de l'Intérieur.

HOPITAL MAGATTE LO DE LINGUERRE : Dr Abibou Cissé remplace Dr Abdou Sarr

Le docteur Abibou Cissé, Chirurgien-dentiste, économiste de la santé, précédemment chef de la division maintenance hospitalière à la Direction des Etablissements publics de Santé, est nommé Directeur de l'Etablissement public de Santé de niveau 1 Magatte Lô de Linguère, en remplacement du Docteur Abdou Sarr. La décision a été prise hier, mercredi 28 avril, en conseil des ministres.

A noter que Dr Sarr avait envoyé sa lettre de démission au Chef de l'Etat.