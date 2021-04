Sénégal: Coupe CAF / Club Sportif Sfaxien - Jaraaf - (0-0) - Les " vert et blanc" terminent à la 1ère place

Déjà qualifié pour les quarts de finale de Coupe CAF, le Jaraaf a terminé à la première place du groupe C de la après le match nul concédé hier, mercredi 28 avril, contre le Club Sportif Sfaxien (0-0), pour la sixième et dernière journée. Tout comme l'Algérie JS Kabylie (groupe B), en battant les débutants zambiens NAPSA Stars 2-1 à Tizi Ouzou. A noter que le Raja marocain a conclu ce qui était une campagne de phase de groupes parfaite, remportant sa sixième victoire en autant de matchs pour terminer le groupe D de la Coupe de la Confédération CAF 2020-21 avec un maximum de 18 points, et sans concéder un seul but dans le processus.

L a phase de groupes de la Coupe de la Confédération a rendu son verdict hier, mercredi 28 avril avec la dernière journée au programme à des horaires tardifs. Le Jaraaf a terminé à la première place. Les "Vert et Blanc" ont bouclé leur parcours en concédant le match nul (0-0) sur la pelouse Club Sportif Sfaxien hier, à Tunis. Avec 11 points au compteur, l'équipe du président Cheikh Sarr devance d'un point du club tunisien également qualifié (2e; 10 points). Grâce à cette première place, le Jaraaf évite du coup de croiser les ogres de la compétition. En particulier le Raja de Casablanca considéré comme l'un des grandissimes favoris de la compétition africaine après les éliminations de la RS Berkane, tenante du titre et de l'Etoile du Sahel, vainqueur de la compétition à deux reprises.

Pour sa toute première participation, à la compétition africaine, le Jaraaf a d'ores et déjà réussi la performance de mettre fin à 17 ans de diète des clubs sénégalais en compétition africaine. Il s'agit désormais d'ouvrir une autre page d'histoire en offrant au Sénégal son premier trophée en Coupe CAF, après la finale perdue par la Jeanne d'Arc de Dakar en 1998. Les coéquipiers de Youssou Paye et Albert Lamane Sambou vont affronter une des autres équipes qui ont fini deuxièmes de leur poule dans les autres groupes. Dans l'autre match du groupe, l'Etoile Sportive du Sahel (3e) a terminé en beauté en dominant le Salitas FC (4e) sur le score de 2 buts à 1.

GROUPE B

L'Algérien JS Kabylie a assuré la première place du groupe en battant les débutants zambiens NAPSA Stars 2-1 à Tizi Ouzou. Mohamed Bencherifa a brisé l'impasse à la demi-heure, tandis que Kouceila Boualia doublait l'avance des hôtes après 57 minutes. Kabylie devait terminer le match avec dix hommes lorsque Rezki Hamroune reçut un carton rouge au bout de 80 minutes. Emanuel Mayuka a profité de l'avantage numérique pour marquer une consolation de temps additionnel pour NAPSA, alors que JSK a terminé le groupe en tête avec 12 points. Son compatriote quart de finale, Coton Sport, du Cameroun, a terminé deuxième avec neuf points après avoir subi une défaite 2-1 à l'extérieur contre les titulaires et éliminé le RS Berkane du Maroc à Berkane. Omar Namsaoui a marqué l'ouverture de Berkane après seulement neuf minutes, tandis que Hamdi Laachir a ajouté le deuxième sept minutes après la pause. Coton a marqué une consolation tardive grâce à Lambert Araina à trois minutes de la fin, alors que les champions en titre ont terminé leur campagne décevante avec une victoire à domicile qui leur a permis de terminer troisième du groupe avec huit points, quatre de plus que les étoiles NAPSA.

LE RAJA RÉALISE UN GRAND CHELEM

Le géant marocain Raja a terminé la phase de mini-championnat avec un bilan parfait, remportant sa sixième victoire en autant de matches, en battant le Zambien Nkana 2-0 à Casablanca. Les Green Eagles ont récolté le maximum de 18 points, marquant 13 buts et n'en concédant aucun dans ce qui était une campagne de phase de groupes parfaite pour eux. Bien qu'il ait aligné une deuxième corde après avoir déjà assuré la première place du groupe, le Raja a pris l'avantage grâce à Riad Idbouiguiguine après 18 minutes, avant que Noah Sadaoui ne double son avance à trois minutes de la mi-temps.

Au Caire, Pyramids, finaliste l'an dernier, a terminé deuxième du groupe avec 12 points, après avoir battu les visiteurs tanzaniens Namungo 1-0. Le jeune Ibrahim Adel a marqué le seul but du match après 65 minutes sur la passe d'Ibrahim Hassan. Nkana a terminé troisième du groupe avec six points, tandis que Namungo traînait le peloton sans raison et sans même marquer dans la campagne.