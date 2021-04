Sénégal: Programme d'urgence de relance de l'exploitation des bus de Dakar Dem Dikk - Omar Bounkhatab Sylla engage la rénovation

Hier, mercredi 28 avril, Omar Bounkhatab Sylla, Directeur Général de Dakar Dem Dikk, nommé depuis le 15 septembre 2020 a réceptionné 6 conteneurs de plus pour la rénovation du parc de bus de Ouakam. En effet, cette activité entre dans le cadre du Programme d'Urgence de Relance de l'Exploitation (PURE1) de l'entreprise qui, depuis quelques années, dispose de plus de 400 bus en panne et non fonctionnel.

«Ces pièces de rechange constituent une première partie du Programme d'Urgence de Relance de l'Exploitation (PURE), initié par Dakar Dem Dikk, avec l'accompagnement des Ministères de tutelle que sont celui de l'infrastructure terrestre, des transports et de désenclavement, ainsi que le ministère des finances et du budget.

Pour rappel, au moment de mon entrée en fonction, le 15 septembre 2020, le taux d'indisponibilité du parc était à 49%, 504 bus sur 1032 étaient en panne faute de pièces de rechange», a déclaré le DG de Dakar Dem Dikk, Omar Bounkhatab Sylla après avoir réceptionné 06 conteneurs de pièces de rechange destinées à rénover le parc de bus de Ouakam. En effet, le directeur a tenu à visiter tous les services pour leur faire part de son envie d'accélérer le travail pour que ces bus soient mis en circulation dans les plus brefs délais. Des pièces de rechange bien accueillies et à apprécier, selon le directeur du service technique, M. Mamadou Kouyaté. «Ces conteneurs de pièces, nous avons commencé à les recevoir depuis quelques temps.

Auparavant, on avait reçu d'autres pièces par avion qui nous a permis de rénover un certain nombre de bus. L'ensemble que nous avons reçu aujourd'hui concerne en majorité des pare-brise. Nous avions sur le parc plus de 80 bus immobilisés par pare-brise et nous venons de recevoir par ces conteneurs 71 et le reste va venir sur d'autres conteneurs. Au delà de ça, on a reçu en dehors de ces pièces venues de l'extérieur des batteries, un premier lot de 600 batteries le mois de novembre et un autre sera livré ce fin du mois, ce qui fera un total de 1200. Pour le pneumatique, nous en avons déjà reçu 600 pneus. Ce qui va nous permettre de préparer le mois de l'hivernage avec de pneus neufs. Tous les bus qui seront rénovés vont être dotés de pneus neufs.

Et dans la globalité, on doit recevoir 2200 pneus. Cela témoigne que le programme est en marche. L'expression de besoin a été fait depuis 2018, nous avons peiné à les avoir mais dès son arrivée, il nous a accompagné avec l'aide du gouvernement pour recevoir ces pièces. Déjà, on était à la date d'hier, 177 bus rénovés et sur le lot de 475 bus, 90% des bus seront rénovés avec ce matériel et le reste sur d'autres programmes seront rénovés à leur tour. De plus, on attend les pièces pour les bus TaTa pour que le parc soit rénové définitivement», laisse entendre le directeur de service technique après la visite guidée de Omar Bounkhatab Sylla.

De plus les secrétaires généraux des syndicats ont magnifié cet acte et décidé d'accompagner le directeur général dans cet élan. «Vous savez, ç'a été une forte et grande revendication des syndicats. Dès l'avènement du directeur général, notre première revendication a été le relèvement du parc de Dakar Dem Dikk. Aujourd'hui, quand on voit ces conteneurs arrivés depuis un certain temps, on ne peut que le remercier et l'encourager à continuer sur ce chemin parce que ça dépend du péril de l'entreprise parce qu'on avait plus de bus. Maintenant, le parc est en train d'être rénové et on est prêts à l'accompagner dans ce sens. Nous avons beaucoup de revendications pécuniaires mais celle-ci était primordiale» a déclaré leur porte-parole.

Toutefois, le directeur ne compte pas s'arrêter là parce que d'après lui son objectif c'est de voir la totalité des bus de Dakar Dem Dikk soit opérationnel en court terme. «Notre objectif est de relever, d'ici fin décembre 2021, la totalité du parc. Cela est possible parce que nous disposons d'un personnel de qualité, motivé pour relever le défi. Je voudrais vous assurer qu'avec l'appui important et constant du gouvernement du Sénégal et du personnel de Dakar Dem Dikk, ainsi que les projets novateurs que nous avons en chantier, Dakar Dem Dikk va grandir», soutient Omar Bounkhatab Sylla.