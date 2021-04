Cote d'Ivoire: Financement du PND - L'Union Européenne s'engage à l'accélération et à la simplification des procédures d'appui

Le chef de la Délégation de l'Union Européenne (UE) en Côte d'Ivoire, Jobst von Kirchmann, a annoncé le 28 avril 2021 à Abidjan, au terme d'une séance de travail avec le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, l'accélération et à la simplification des procédures d'appui de l'UE au financement du Plan National de Développement (PND 2021-2025).

« Nous avons échangé avec le Premier Ministre et avons examiné avec lui les modalités d'accélération des procédures et de simplification des circuits, afin de rendre la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UE encore plus efficace. Nous voulons travailler ensemble, comme de vrais partenaires, pour délivrer d'excellents services au profit des populations ivoiriennes », a dit le diplomate européen.

Selon Jobst von Kirchmann, le portefeuille de l'Union Européenne, des Etats membres de l'UE et de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) s'évalue à environ 4,1 milliards d'euros. Et les secteurs d'intervention sont, entre autres, les infrastructures, la bonne gouvernance, la protection de l'environnement, la santé et l'éducation.

La problématique de la production de cacao durable, la protection de l'environnement et les questions de paix et de stabilité constitueront les prochains axes de la coopération.