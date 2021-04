Burkina Faso: L'UNESCO condamne le meurtre des journalistes David Beriain et Roberto Fraile

La Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a condamné l'embuscade tendue à une patrouille anti braconnage le 27 avril, qui a fait trois morts, dont les journalistes espagnols Roberto Fraile et David Beriain, aux confins du Parc national d'Arly, réserve de biosphère de l'UNESCO et site du patrimoine mondial, dans l'est du Burkina Faso.

« Je condamne le meurtre des journalistes espagnols Roberto Fraile et David Beriain, ainsi que celui du militant engagé contre le braconnage Rory Young », a déclaré la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, dans un communique.

« Les journalistes doivent pouvoir accomplir leur travail de collecte et de diffusion de l'information, un bien public essentiel. Ils méritent d'être protégés, de même que les gardes forestiers et les écogardes qui protègent les autres biens communs que sont la biodiversité et l'environnement naturel », a ajoute Mme Azoulay.

Selon l'UNESCO, David Beriain et Roberto Fraile, deux reporters expérimentés, avaient couvert de nombreux conflits armés. Ils tournaient un documentaire sur le braconnage lorsque le convoi dans lequel ils avaient pris place a été encerclé par des extrémistes armés qui les ont tués, ainsi que Rory Young, co-fondateur et président de l'association de lutte contre le braconnage Chengeta Wildlife.

L'UNESCO promeut la sécurité des journalistes au travers de mesures de sensibilisation mondiale, d'un renforcement des capacités, ainsi que par un certain nombre de mesures, dans le cadre notamment du Plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité.