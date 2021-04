Afrique de l'Ouest: BRVM - Les investisseurs marquent leur retour sur certaines valeurs

Le compartiment des actions de la régionale des valeurs mobilières (Brvm) a terminé la semaine du 19 au 23 avril 2021 dans le vert. Selon Impaxis Securities, les indices Brvm composite et Brvm 10 ont affiché des gains respectifs de 1,50% et 2,70% en variation hebdomadaire.

Les indices Brvm composite et Brvm 10 ont affiché des gains respectifs de 1,50% et 2,70% en variation hebdomadaire. C'est la révélation de la Société de gestion et d'intermédiation Impaxis Securities dans sa revue hebdomadaire de la semaine du 19 au 23 avril dernier de la Bourse régionale des valeurs mobilières.

Dans le sillage des publications des résultats de l'exercice 2020 et des annonces de dividendes, la revue rapporte que les investisseurs ont marqué leur retour sur certaines valeurs. A l'en croire, les indicateurs d'activités affichent un volume de 1 143 619 titres transigés pour une valeur totale de 3 195 594 701 FCfa avec la valeur Sonatel Sn (SNTS; +5,35% à 13690 XOF qui comptabilise 55,82% de la valeur des transactions pour un volume de 127 788 titres transigés.

Selon la même source la balance des performances hebdomadaires fait ressortir 24 titres en hausse contre 12 en baisse. Exceptés les indices Brvm-transport (-4,05% à 339,32 points) et Brvm-Autres secteurs (-6,66% à 345,49 points), les cinq autres indices ont enregistré des gains dont le Brvm-Industrie qui réalise la performance sectorielle hebdomadaire avec un gain de 13,50%.

Cette performance, selon Impaxis Securities, est principalement tirée par les annonces des bonnes performances des sociétés Smbc, Nestlé Ci et Sitab Ci. A l'en croire, les investisseurs ont vivement réagi à l'annonce des résultats de la société avec un résultat en hausse de 16000% et un dividende annoncé de 810 FCfa.

Selon les responsables de la Smbc, rapporte la revue, cette embellie est consécutive à la fiabilité et la disponibilité des installations observées au cours du premier semestre 2020 comparativement au premier semestre 2019 et qui ont permis « un traitement continu et une production régulière dans un contexte marqué par la crise sanitaire mondiale (Covid-19) et ses conséquences au plan social et économique ».

Au cours de clôture de la date de l'annonce, Impaxis Securities souligne que le rendement du dividende ressort à 19,95%. Aussi, note la Sgi, Nestlé Ci et Sitab Ci arrivent en deuxième et troisième position du Top 5 avec des performances respectives de 22,03% et 21,88%. A l'opposé, relève enfin le document, Setao Ci (Stac) signe la pire performance hebdomadaire en perdant 6,67% pour un cours de clôture de 280 XOF.