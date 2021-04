Cameroun: Chambre d'agriculture - Les élections annoncées

Les contours de ces opérations prévues le 8 août prochain ont été présentés par le Minader, Gabriel Mbaïrobe mardi dernier à Yaoundé.

La Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts aura bientôt un nouveau visage. Ce sera à la faveur des élections en vue du renouvellement de ses membres et des dirigeants de ses organes collégiaux, prévues le 8 août prochain.

L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural (Minader), Gabriel Mbaïrobe, face à la presse mardi dernier. Il était accompagné du président de la Chambre, Martin Mindjos Momeny et du secrétaire général du ministère de la Communication, Felix Zogo. Cet évènement se tenait avec en toile de fond, la première cession de la commission électorale nationale. La rencontre a également servi de cadre à la tenue de l'atelier national d'imprégnation, de renforcement de capacités et de sensibilisation des membres des commissions électorales nationales et régionales sur ces opérations.

En sa qualité de président de la commission électorale nationale, Gabriel Mbaïrobe a déroulé le chronogramme des activités tout en présentant les enjeux. Ainsi, tout a commencé par la convocation du corps électoral. Les listes provisoires ont été affichées depuis le 26 avril dernier. La publication des listes définitives est prévue le 1er juin prochain. Les listes de candidats doivent être déposées le 24 juin prochain et les listes définitives seront affichées le 8 juillet.

Suivra, le lancement officiel de la campagne qui aboutira au scrutin du 8 août et à la publication des résultats 11 jours plus tard. Le contentieux sera vidé le 27 août au plus tard. « Le mode électoral sera le scrutin de liste proportionnelle à un tour. Les électeurs disposent d'un délai de 30 jours, à compter de l'affichage des listes, pour relever des contestations », a précisé le Minader. Les élus seront installés dans leurs fonctions le 24 septembre 2021. Toutes ces conditions seront fixées par un décret du Premier ministre signé le 31 mars dernier.

Les opérations électorales annoncées augurent d'une ère nouvelle à la Capef. Selon le ministre, cette chambre est une structure stratégique dans la représentation des intérêts des acteurs auprès des pouvoirs publics. Elle se positionne comme le bras séculier de l'Etat dans la mise en œuvre des politiques publiques relevant du secteur rural. Cependant, elle souffre depuis quelques années d'un problème de légitimité et de représentativité qui plombe ses activités.