Angola: L'ONU soutient le développement du pays

Luanda — L'ONU a exprimé sa volonté de soutenir l'Angola pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), qui visent à lutter contre la faim, la pauvreté, les inégalités et à promouvoir une vie digne pour tous les citoyens.

L'information a été rendue publique mercredi, à Luanda, par la coordonnatrice résidente des Nations Unies en Angola, Zahira Virani, au sortir d'une audience avec le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

En 2015, l'ONU a défini le Programme 2030, composé de 17 objectifs de développement durable (ODD), abordant diverses dimensions du développement durable sous les aspects socio-économiques et environnementaux.

Il comprend également 169 objectifs concrets, dont l'objectif ultime est d'éliminer la pauvreté et de promouvoir une vie digne pour tous les citoyens.

Zahira Virani a déclaré avoir discuté avec son interlocuteur de la manière dont le système des Nations Unies et ses agences peuvent aider le Parlement et le Gouvernement angolais à atteindre les objectifs de développement durable.

"Il y a maintenant 10 ans avant l'Agenda 2030 et nous devons redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs", a-t-elle déclaré.

Interrogée sur la question de savoir si la pandémie de Covid-19 ne changerait pas l'Agenda 2030, Zahira Virani a déclaré qu'il était nécessaire de redoubler d'efforts pour atteindre ces objectifs, qui ont des objectifs, "car la santé des populations et les opportunités ne peuvent être reportées".

Pour la responsable de l'ONU en Angola, l'important est de changer la façon de travailler et de redoubler d'efforts, "parce que l'enfant, en 2030, n'acceptera pas qu'on lui dise qu'en 2020 ou 2021 il y avait tel ou tel problème et, par conséquent, pas de santé et d'éducation ».

"Il nous appartient à tous de redoubler d'efforts: le Gouvernement, le Parlement, les organisations non gouvernementales (ONG), la société civile et le système des Nations Unies, afin que nous puissions donner une réponse positive aux enfants en 2030", a-t-elle admis.

Le Covid-19, a-t-elle précisé, est venu pour découvrir les failles du système de santé, mais en même temps, il sert d'opportunité d'apprendre et d'améliorer l'accès aux soins de santé, à l'éducation, entre autres.

Zahira Virani a déclaré que l'OMS, l'une des agences des Nations Unies, travaillait avec le ministère angolais de la Santé non seulement pour répondre au Covid-19, mais aussi pour renforcer le système afin que tout le monde ait accès à la santé.

Elle a encore réitéré qu'il était essentiel de créer plus d'emplois pour réduire le taux de pauvreté, ainsi qu'un système de protection sociale plus solide pour les plus vulnérables.