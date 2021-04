Afrique: Exposition - « Le Congo mis en cases » au Musée africain de Namur

Initiée par le Musée africain de Namur (MusAfrica), l'exposition « Congo mis en cases » s'ouvrira le 1er septembre prochain en Belgique. L'initiative vise à porter l'image de la RDC dans une représentation de bande dessinée.

« Le Congo mis en cases » permettra d'explorer un univers extrêmement riche et fécond, celui de la bande-dessinée, invitant le public à voir ce grand pays d'Afrique centrale sous des facettes multiples.

En République démocratique du Congo (RDC), la bande-dessinée constitue un média très captivant qui intéresse beaucoup de monde. Ce, depuis l'arrivée de celui-ci à la période coloniale. De nos jours comme dans le passé, les auteurs congolais ont beaucoup à dire sur leur pays, son actualité, sa population, son histoire et bien d'autres points.

Dans le cadre de ses missions, le MusAfrica interroge les rapports établis entre la Belgique et l'Afrique, en particulier l'Afrique centrale. Or, plus que tout autre média, la bande dessinée aborde ces rapports sous des formes extrêmement variées, permettant l'exploration de réalités historiques et contemporaines sous divers points de vue.

Du côté européen, depuis trois décennies, le monde de la bande dessinée franco-belge démontre un nouvel intérêt pour l'Afrique et, en particulier, pour le Congo. Les auteurs reprennent par là une exploration déjà entamée par leurs prédécesseurs au milieu du 20e siècle, mais définitivement avec un regard nouveau.

Fondé en 1912, le MuAfrica est conçu comme un lieu de mémoire, de débats, de création, de formation, de recherche, de sensibilisation et de lien social. Il entend valoriser les liens qui ont rapproché et rapprochent les Belges et les Africains.