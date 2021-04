Congo-Kinshasa: Prix Ashden 2021 - Mbou-Mon-Tour parmi les trente-huit lauréats

L'ONG congolaise se compte dans le nombre des organisations à avoir atteint la phase d'inscription sur une liste de plus de huit cents qui ont envoyé leur candidature pour ces prix, qui se concentrent sur des initiatives de pointe qui sont à la fois vertes et équitables, garantissent la justice climatique, créent de bons emplois, forment les gens en matière de compétences vertes et réduisent les émissions de carbone.

L'organisation non gouvernementale de droit congolais, Mbou-Mon-Tour, basée dans la province de Maï-Ndombe, territoire de Bolobo, à environ 300 km au nord de Kinshasa, République démocratique du Congo, est inscrite sur une longue liste pour recevoir un prestigieux prix Ashden pour les solutions climatiques naturelles. Cette ONG est l'une des trente-huit à avoir atteint la phase d'inscription sur une liste de plus de huit cents organisations qui ont envoyé leur candidature en vue des prix Ashden 2021.

A en croire le communiqué qui annonce les Prix Ashden 2021, les lauréats seront annoncés cet automne, après un processus rigoureux d'évaluation et de sélection impliquant des visites sur le terrain et la contribution d'experts du secteur. Mbou-Mon-Tour (MMT), note-t-on, est une organisation non gouvernementale congolaise qui concilie la protection des forêts et de la savane, habitats des bonobos et d'autres petits primates et le développement des activités communautaires génératrices des revenus et respectueuses de l'environnement, « Nous n'avons pas voulu créer une Réserve naturelle au sens classique du terme, mais avons plutôt opté pour une sorte de réserves participatives, fondées sur des initiatives citoyennes consistant à consacrer une partie de la forêt à la conservation des bonobos afin de faire bénéficier les communautés riveraines des retombées de cette conservation communautaire », a expliqué le président exécutif de MMT, Jean Christophe Bokika. Notre approche communautaire, a-t-il fait savoir, contribue à réduire la pression anthropique sur les ressources naturelles et à sauvegarder l'habitat des bonobos et d'autres primates.

Ashden est une organisation caritative britannique qui soutient des solutions climatiques transformatrices depuis vingt ans. « L'année au cours de laquelle les gouvernements, les innovateurs climatiques et les militants se réunissent lors du sommet mondial sur le climat de la COP26 à Glasgow, ces champions du climat inspirants démontrent les nombreuses solutions qui peuvent être reproduites à grande échelle et à grande vitesse », a soutenu la PDG d'Ashden, Harriet Lamb.

Soutien aux initiatives de pointe

Les prix Ashden, rappelle-t-on, se concentrent sur des initiatives de pointe qui sont à la fois vertes et équitables, qui garantissent la justice climatique, créent de bons emplois, forment les gens en matière de compétences vertes et réduisent les émissions de carbone. Pour l'année en cours, Ashden affirme avoir un incroyable éventail d'initiatives à choisir, et la sélection sera difficile. « Nous avons hâte de présenter leurs innovations exceptionnelles au monde, lorsque nous annoncerons les lauréats cet automne », note cette ONG. Grâce à ses prix, à son réseautage et à son soutien continus, Ashden met donc en lumière et soutient les innovateurs dans le domaine du climat et de l'énergie partout dans le monde, y compris des entreprises, des organisations à but non lucratif et du secteur public qui proposent des solutions climatiques éprouvées et prêtes à évoluer.

MMT a été créée en avril 1997 par quelques cadres universitaires et villageois originaires du village Nkala, à la suite du constat malheureux de la raréfaction de la faune dans leur terroir et ses environs. « Reconnaissant le rôle des communautés riveraines dans le maintien des bonobos de cette région, MMT n'a pas voulu créer une réserve naturelle au sens classique du terme. Elle a plutôt opté pour une sorte de réserves participatives, fondées sur des initiatives citoyennes consistant à consacrer une partie de la forêt à la conservation des bonobos et faire bénéficier les communautés riveraines des retombées de cette conservation communautaire », note le communiqué précité.

On peut retenir que sa mission consiste en l'accélération des solutions climatiques transformatrices et de bâtir un monde plus juste. Par le biais de prix et de programmes, Ashden, souligne-t-on, promeut et soutient les innovateurs dans le domaine du climat et de l'énergie, y compris des entreprises, des organisations à but non lucratif et du secteur public. L'organisation présente neuf prix, mettant en avant des solutions éprouvées à la crise climatique et aux difficultés d'accès à l'énergie. Ils seront annoncés en novembre 2021 et les lauréats reçoivent un prix en argent, un soutien au développement et la possibilité d'établir des liens avec des investisseurs et des personnalités de premier plan des secteurs de l'énergie et du climat. Depuis 2001, Ashden a récompensé plus de 236 organisations révolutionnaires.