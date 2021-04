Congo-Brazzaville: Championnat national direct Ligue 1 - Début ce 2 mai de la phase retour

La deuxième phase de la compétition se jouera du 2 mai au 26 juin selon le calendrier publié par la Ligue nationale de football (Linafoot).

Les quatorze clubs abordent le dernier virage. Car, au terme de la compétition le vainqueur disputera la Ligue africaine des champions alors que son second participera à la Coupe de la Confédération. Le classement de la phase aller donne plus de garantie à l'AS Otohô, largement en tête avec 37 points, de succéder à elle-même. Mais derrière rien ne garantit à l'Etoile du Congo, l'actuelle deuxième avec (24 points), une place africaine. Les Stelliens et les Diables noirs (23 points) vont livrer des duels à distance pour arracher le dernier ticket. La lutte pour la deuxième place sera très relevée car après ses deux challengers, le Club athlétique renaissance aiglons (21 points) et l'AC Léopards (20 points) ont aussi leurs chances à saisir. Un autre enjeu aussi pour la reprise est la lutte pour le maintien et également celle pour le meilleur buteur.

Au terme de cette 13e journée, la Linafoot a établi le top 7 des meilleurs buteurs. Bersyl Obassi (AS Otohô) mène le peloton avec 8 buts devant Carl Wunda Ngana 7 buts suivi de Junior Elenga Kanga (Cara), Serdège Nsouari (JST), Saira Issambet (Etoile du Congo), Deldy Muriel Goyi (AS Otohô) et Wilden Bokouya Assa (RCB) 5 buts chacun.

Le programme des quatre premières journées

14e journée

Le 2 mai au stade Alphonse-Massamba-Debat, Interclub accueille le Racing club de Brazzaville avant la Jeunesse sportive de Talangaï-Club athlétique renaissance aiglons. Au stade Marien- Ngouabi d'Owando, l'AS Otohô recevra l'AS Cheminots. Au Complexe sportif de Pointe-Noire, le FC Nathalys affronte les Diables noirs puis en seconde explication V Club Mokanda défiera l'Etoile du Congo. Le 3 mai à Pointe-Noire, Nico- Nicoyé jouera contre le FC Kondzo puis à Brazzaville, Patronage Sainte-Anne accueille l'AC Léopards de Dolisie.

15e journée

Le 6 mai, l'Etoile du Congo ouvrira le bal de la 15e journée en affrontant l'AC Léopards. Le 8 mai, le RCB jouera contre Patronage Sainte-Anne avant le FC Kondzo-Cara. Le 9 mai, les Diables noirs accueillent V Club Mokanda quelques heures avant l'Interclub- Nico-Nicoyé. A Pointe-Noire, le FC Nathalys recevra AS Otohô puis l'AS Cheminots jouera contre la JST.

16e journée

La 16e journée débutera le 15 mai par la rencontre Patronage Sainte-Anne- JST, puis à Dolisie l'AC Léopards accueillera RCB. Le 16 mai à Pointe-Noire, Nico-Nicoyé recevra le FC Nathalys, ensuite V Club Mokanda sera aux prises au FC Kondzo. A Owando, l'AS Otohô défiera les Diables noirs puis à Brazzaville, l'Etoile du Congo recevra l'Interclub avant Cara-l'AS Cheminots.

17e journée

Pour le compte de la 17e journée, l'AS Cheminots accueille le 20 mai le RCB puis en deuxième explication V Club accordera son hospitalité à l'AS Otohô. Le 22 mai, le FC Kondzo affrontera l'Interclub avant Cara- Patronage Sainte-Anne le 23 mai, les Diables noirs joueront contre Nico-Nicoyé puis la JST en découdra avec l'Etoile du Congo. A Dolisie, l'AC Léopards croisera FC Nathalys.