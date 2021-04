Afrique: Mode - Les stylistes et mannequins du continent se réunissent en mai dans la ville océane

La 4e édition du festival Biso na Biso African Beauty International a lieu du 26 au 30 mai à Pointe-Noire. Un rendez-vous de la mode africaine qui va permettre aux visiteurs, consommateurs et créateurs d'échanger leurs expériences et leur savoir-faire sur la mode.

Le festival Biso na Biso qui se tient cette année sur le thème « La mode, facteur de sensibilisation contre le coronavirus » a pour objectif de susciter une réelle prise de conscience de la part du consommateur sur les enjeux liés au produit final et à l'impact de ce dernier. « Notre démarche consiste à intégrer dans la réflexion sur le développement durable les secteurs du textile et du design car la participation de ces secteurs est impérative et essentielle dans la construction d'une société plus durable », a dit Cardy Cardelin Babakila, initiateur du Projet.

Pour cette 4e édition, Biso na Biso intègre le concept Awards de Mod'Afrik qui est une forme de reconnaissance et récompense aux acteurs actifs de ce secteur ou férus de la mode ( stylistes internationaux, partenaires et révélations dans le cadre de la mode) pour le travail acharné et leur engagement dans cet art. « Il est temps de donner plus d'espoir aux designers, mannequins, promoteurs culturels et autres partenaires de l'Afrique en général et ceux du Congo en particulier en leur permettant durant tout le festival de vivre leur vie de star de la mode », a-t-il ajouté.

Ainsi, pendant cinq jours, les stylistes, mannequins du Togo, de la Côte-D'Ivoire, du Niger, d'Afrique du Sud, du Rwanda, de la RDC, du Mali, du Gabon et du Congo Brazzaville seront à l'honneur à travers les différentes activités programmées à cet effet : défilés de mode, projection de film sur la mode, conférences, échanges et débat avec les mannequins, stylistes internationaux, présentation des performances artistiques...

Une foire d'exposition et vente sera ouverte au club hippique de Pointe-Noire. Un concours de jeune styliste et Top model (mannequin) y sera également organisé et les lauréats primés bénéficieront de la participation aux différents festivals de mode du monde grâce à Biso na Biso.

Signalons que Biso na Biso, l'évènement du lifestyle éthique au Congo, cherche toujours un parrain et partager ainsi la vision du vivre-ensemble en mettant en avant l'esprit de reconnaissance qui cèderait sa place à la coopération et à la solidarité dans un monde où le respect, la recherche d'affirmation et la peur seraient remplacés par la richesse relationnelle et la créativité personnelle. Un monde où le respect, la reconnaissance et l'amour de l'art de la mode seraient les principales raisons d'être dans la société.