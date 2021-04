Angola: Le Gouvernement réactivera la plate-forme pour l'investissement dans l'agriculture

Luanda — Le Gouvernement va réactiver la plate-forme pour la préparation du Plan National d'Investissement pour la Sécurité Agricole, Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN), 2021/2022, pour permettre une plus grande efficacité dans l'exécution des dépenses, a déclaré jeudi le secrétaire d'État au Plan, Milton Reis.

Selon lui, cette plate-forme améliorera la qualité des dépenses publiques agricoles en Angola, en promouvant une planification conjointe des investissements dans l'agriculture et une meilleure articulation dans la mise en œuvre des projets.

S'exprimant lors du briefing bihebdomadaire du ministère de l'Économie et du Plan (MEP), il a souligné qu'avec la plate-forme, les efforts seront réduits et l'identification des mécanismes fonctionnels sera réduite.

Outre le MEP, la plate-forme est coordonnée par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche (MINAGRIP) et bénéficie du soutien technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

La plate-forme vise à promouvoir un processus de consultation et de dialogue technique avec toutes les agences gouvernementales qui planifient et exécutent des investissements dans l'agriculture et la pêche, afin d'élaborer un plan national d'investissement dans l'agriculture, l'alimentation et la nutrition (PNIASAN) cohérent et réalisable.