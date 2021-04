Congo-Kinshasa: Compétitivité - Une nouvelle initiative pour promouvoir le label RD-congolais

Made in Mboka, E salemi awa, Made in DRC by DRC, Made in 243 et maintenant Kwanzaa Baobab sont des synergies initiées dans le seul but d'assurer une meilleure compétitivité des produits locaux. Le 28 avril, plusieurs jeunes entrepreneurs ont répondu à l'invitation de Linda Endundo Bononge au ShowBuzz de Kinshasa pour échanger sur les questions liées à la survie de l'entrepreneuriat local.

La cérémonie présentée comme une rencontre entre entrepreneurs RD-congolais a connu finalement un réel succès au regard des nouveaux enjeux et défis de l'entrepreneuriat RD-congolais. Linda Endundo Bononge, initiatrice du Kwanzaa Baobab, estime que la première cause de la contreperformance des opérateurs locaux est tout simplement l'approche peu pragmatique des questions liées à l'entrepreneuriat. Pour elle, c'est un héritage du système francophone. Dans les affaires depuis 2009, Linda Endundo Bononge a décidé de se focaliser pleinement sur le made in Congo depuis deux ans. Forte de son expertise, elle se donne pour vocation de « faciliter le business des autres ». A travers « En Doggo », elle fait du lobbying RD-congolais et du démarchage mutualisé, explique-t-elle. Made in Congo, E salemi awa et Kwanzaa Baobab, made in DRC by DRC et made in DRC font partie des stratégies de lobbying qui poursuivent un même objectif.

Lors des discussions du Showbuzz, il y a eu plusieurs panels et des échanges pour aider les nombreux jeunes entrepreneurs présents dans la salle à rencontrer les opportunités. Comme elle l'a expliqué si bien, l'idée est de permettre à cette classe des affaires de sortir du virtuel pour pénétrer dans le monde réel. Cette séance de travail a été une occasion de rappeler les contraintes persistantes, notamment l'absence de soutien de l'État, les tracasseries administratives, la faiblesse de la production, la qualité approximative des produits locaux, la logistique défaillante, la distribution inexistante et la conservation.

Si les membres fondateurs de première société coopérative RD-congolaise Mabele, l'exemple type de coopération économique, espèrent recréer progressivement l'ensemble de l'écosystème qui permettra une meilleure visibilité des produits agricoles RD-congolais sur le marché national et africain, Linda Endundo Bononge va plus loin en posant des questions de fond. Parmi celles-ci, il y a l'incapacité manifeste des entrepreneurs RD-congolais à travailler ensemble. Ensuite, elle parle aussi d'une responsabilité morale des consommateurs qui achètent massivement des produits importés en lieu et place des produits du terroir. Elle affirme avec regret n'avoir jamais eu le temps de visiter, bien qu'étant membre fondateur, les étalages du premier supermarché Mabele sur les cinquante attendus dans la ville de Kinshasa. Pour elle, son cas, qui ne peut être un exemple, explique les raisons de sa décision de taper du poing sur la table. En tant qu'entrepreneur, il faut, soutient-elle, affirmer notre business et notre savoir-faire. Il est important de promouvoir le travail collectif, qui a permis par exemple d'organiser cette rencontre du ShowBuzz. Enfin, conclut-elle, l'entrepreneur ne peut éluder sa part de responsabilité.