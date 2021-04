Congo-Kinshasa: Portrait - Myrrhe Ekuba Bosendju, des médias au festival OFF de Cannes

Journaliste présentatrice des émissions télévisées et du journal, organisatrice des événements culturels, Myrthe trace actuellement un parcours remarquable. Zoom sur cette femme adulée de la culture.

Du haut de ses 33ans, détentrice d'une licence en radio et communication numérique à l'université de Kinshasa, elle connaît des débuts dans plusieurs médias de Kinshasa comme présentatrice à Numérique Télévision et à Radio B-one. Expérience acquise, elle se fait désirer par plusieurs activités culturelles de son pays.

Attachée de presse du Festival « Air D'ici », elle en sera maîtresse de cérémonie en 2017 lors d'un événement organisé par ce dernier. Idées fusantes, elle a démonté son habilité par une passion dévorante pour la culture en adossant la tâche et le rôle d'organisatrice et coordinatrice du Festival Mwana Monzoto qui a pour objectif de valoriser les talents des enfants via sa Fondation Myrthe-Ekuba

Dès son arrivée à Paris en 2019, Myrthe Ekuba reprend ses études pour obtenir son master en communication et dynamique culturelle à l'université Paris 13, à cela s'ajoute son diplôme de master 2 en management de l'innovation à l'université lumière Lyon2, à l'école supérieure de la francophonie en administration et en management en Bulgarie

Très remarquée par sa compétence fusionnelle, miss Ekuba est aujourd'hui attachée de presse d'OFF de Cannes, un concours international du film numérique sur web. Elle a préparé cette formation dans les institutions culturelles et privées.

Défendant les droits des femmes, elle a mûri un plan média pour le concours « For Women in science » organisé par l'Oreal et l'Unesco de Dakar ainsi que le plan de communication pour le concours « African Rethink Awards ». Gestion Microsoft Word, leadership et prise de parole en public et celle du service clientèle sont nombreux de ses autres atouts.

Avec ce parcours flatteur, elle est devenue la fierté nationale, Myrthe Ekuba est un exemple et une muse pour celle de sa génération surtout dans un monde qui ne fait aucun cadeau et où la femme doit constamment se battre pour prouver puis trouver sa place.