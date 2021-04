Algérie: Vaccins anti-Covid-19 - L'Algérie recevra des quantités supplémentaires dans les prochaines 48 heures

Alger — L'Algérie recevra dans les prochaines 48 heures des vaccins anti-covid 19 provenant de la Russie et de la Chine avant de procéder à la vaccination des citoyens au niveau des hôpitaux et des cliniques, a affirmé, jeudi à Alger, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid..

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'inauguration de trois polycliniques dans la Daïra de Birtouta (ouest d'Alger) en compagnie du wali d'Alger, Youcef Chorfa et de la wali déléguée de la circonscription administrative de Bir Touta, Nachida Belhouane, M. Benbouzid a souligné que "l'Algérie recevra des vaccins+russe&Chinois+ en l'espace d'un jour à deux qui seront répartis à travers les hôpitaux et cliniques pour la vaccination des citoyens".

A cet effet, le ministre a rappelé les démarches entreprises par l'Algérie depuis le début de la pandémie auprès des pays producteurs du vaccin et l'établissement de conventions dans ce sens, mieux encore l'Algérie a même payé des vaccins qu'elle n'a pas encore reçus à ce jour.

A une question sur la récente hausse du nombre de cas et de décès et de l'éventualité d'enregistrer une troisième vague de la pandémie, le ministre a souligné l'importance de se conformer aux mesures préventives, notamment le port du masque de protection et la distanciation physique, car le vaccin "n'est pas l'unique solution".

Selon un décret présidentiel publié récemment sur le journal officiel, l'Algérie a débloqué la somme de plus de 12 milliards de Da pour l'achat du vaccin anti-covid 19.

Après avoir inauguré antérieurement trois polycliniques dans les communes de Bir Touta (Bir Touta centre et Sidi M'hamed) et Ouled Chebel à Chaïbia, le ministre a affirmé que ces services auront "un rôle important" à jouer dans l'allègement de la surcharge sur les grands hôpitaux, notamment les CHU qui auront à consentir des efforts en termes de recherches, de stages et d'enseignement des étudiants.

L'inauguration de ce type d'hôpitaux assurant plusieurs spécialités, s'inscrit dans le cadre des recommandations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune appelant à réaliser «un saut qualitatif » dans les services, l'accueil et le travail.

Par ailleurs, M. Benbouzid a affirmé qu'il effectuera prochainement des visites à d'autres cliniques similaires à Alger dans le cadre d'une démarche visant à généraliser ce genre de services à travers le territoire national.