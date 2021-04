Algérie: Décès de Benkhalfa - Le président sud-africain salue un "compatriote africain accompli"

Johannesbourg — Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a rendu un vibrant hommage à l'ancien ministre des Finances et Envoyé spécial de l'Union africaine (UA), M. Abderrahmane Benkhalfa, décédé vendredi dernier, saluant un "compatriote africain accompli et respecté" qui a défendu la cause africaine dans la lutte mondiale contre le Covid-19.

"C'est un moment très douloureux, alors que nous faisons nos adieux à un compatriote africain accompli et respecté dans le monde entier qui a défendu la cause de notre continent dans la lutte mondiale contre le Covid-19", a écrit la présidence sud-africaine dans son message de condoléances, publié sur son site web.

"Le président Cyril Ramaphosa a appris avec une profonde tristesse le décès de l'expert financier et ancien ministre algérien des Finances, M. Abderrahmane Benkhalfa (...) et présente ses sincères condoléances à la famille de M. Abderrahmane Benkhalfa, au gouvernement et au peuple algériens, ainsi qu'aux collègues de M. Benkhalfa, y compris les collègues envoyés spéciaux", relève la présidence sud-africaine.

Elle rappelle que le défunt a été nommé durant le mandat d'un an du président Ramaphosa à la tête de l'Union africaine, comme l'un des cinq envoyés spéciaux de l'UA, chargés de mobiliser le soutien financier international pour l'effort de la lutte contre la pandémie de coronavirus en Afrique.

Et de conclure que c'est le moment pour l'Afrique "d'intensifier les efforts pour sauver des vies et reconstruire les économies" qui ont été gravement impactées par la pandémie.

M. Abderrahmane Benkhalfa, 72 ans, est décédé vendredi dernier à Alger des suites du Covid 19. Il a occupé le poste de ministre des Finances de 2015 à 2016.

Fin avril 2020, il est nommé envoyé spécial de l'Union africaine (UA) par le président de l'UA, Cyril Ramaphosa, sur proposition du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.