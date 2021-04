Algérie: Ouargla - Plusieurs métiers saisonniers ressuscités durant le Ramadhan

Ouargla — Le mois sacré de Ramadhan a toujours constitué à Ouargla une occasion pour certaines familles et jeunes pour ressusciter des commerces devenus par la force des choses des métiers saisonniers, ressource vivrière pour nombre d'entre eux.

Mettant à profit l'avènement du mois sacré, une opportunité en or pour notamment de nombreux chômeurs afin de renouer aves de petites activités dits "jobs saisonniers", des jeunes et des femmes aux foyers se lancent dans la fabrication de gâteaux orientaux, la Zlabia, de Diouls (feuilles de brick), la vente d'épinards et de petites herbes, occupants de larges carrés au niveau des marchés, des places publiques et même sur les trottoirs pour exposer leurs gammes de produits à la vente.

Certains, débutants dans cette activité, exposent leurs produits, bravant les rudes conditions naturelles, le soleil notamment, aux côtés d'un vieil ami plus expérimenté afin de s'initier au métier et au jargon commercial utilisé pour attirer les clients, dans un style subtil "purement algérien" qui a le mérite d'appâter les jeûneurs et de détourner l'attention des acheteurs quelques heures avant l'heure d'Iftar (moment de rupture du jeûne).

Une balade le long de la route principale de la cité En-Nasr, flanc Ouest de la ville d'Ouargla, nous livre des images de cette ambiance ramadhanesque animée par les vendeurs saisonniers qui étalent des produits à base de semoule (galettes, dioul, Bourak), en plus d'autres produits du terroir et de pâtisserie traditionnelle faite maison, dont El-Kettayef, Samsa, Kalb-Ellouz et autres.

Abdelkader, un jeune vendeur de Dioul, a indiqué qu'à chaque Ramadhan, "on tisse" un partenariat avec la maman pour ressusciter un métier pour quelques semaines et fournir des produits finis à certaines épiceries et boucheries, le reste étant écoulé au coin de la rue.

Les réseaux sociaux pour appâter les clients

A quelques pas du vendeur de Diouls, Hadj Brahim, dont les traits laissent percevoir un âge avancé, s'accroupit calmement devant son couffin rempli de petites bottes de coriandre, de persil et de céleri, à la satisfaction d'une clientèle diverse.

Oum El-Kheir, sexagénaire, avoue passer son temps en ce mois sacré, notamment la matinée, à préparer les feuilles de brick en piles, une trentaine de douze feuilles chacune, que son fils Mohamed (10 ans) se charge d'écouler non loin de la maison.

Souhila (49 ans) dit exceller dans son activité de préparation de la pâte nécessaire à la préparation de feuilles de Diouls, ajoutant "ne pas arriver à satisfaire toute la commande, en majorité des voisins".

De même pour Oum-Mehdi, quadragénaire et femme au foyer, pour qui le mois de Ramadhan constitue "une période de métiers saisonniers", dont la préparation et la vente de pain maison et des variétés de gâteaux traditionnels, pour s'assurer un revenu supplémentaire.

Pour écouler ses produits, Oum-Mehdi enchaîne ses démonstrations sur les réseaux sociaux pour appâter les clients et recevoir des commandes à livrer à domicile, avec un léger extra pour la livraison.

Ahlem, étudiante de formation, met à profit ce mois sacré pour vendre et livrer ses plats ramadhanesques aux étudiants et aux travailleurs, hommes et femmes, sur la base de commandes préalables.

D'autres petites activités connaissent en ce mois une période de florescence eu égard aux commandes des consommateurs, dont les vinaigrettes, les jus faits maison et les légumes conservés (pois-chiches).