Maroc: Les 8 aliments les plus mauvais pour le cœur

Pour un cœur en bonne santé, surveillez votre alimentation, et ce, dès à présent en évitant ces 8 aliments mauvais pour le cœur

Plus on prend de l'âge, plusil est important de faire attention à sa santé etsurtout à son alimentation. Le cœur vieillit lui aussi et lesrisques de développer une maladie cardiovasculaire augmentent. Il faut alors privilégier une bonne hygiène de vie en pratiquant une activité physique régulière, en mangeant équilibré, en ne fumant pas, etc. Toutes ces bonnes habitudes peuvent vous permettre de vivre mieux et plus longtemps. Portez une attention particulière à votre alimentation.

La façon dont on s'alimente tout au long de notre vie impacte notre organisme. Une alimentation trop riche en graissessaturées, en sucres d'absorption rapide et en sel est nocive pour le cœur et les artères. Vous allez prendre du gras, voire de la graisse abdominale, ou développer du diabète, de l'hypertension artérielle ou encore de l'hypercholestérolémie.

L'ensemble de ces facteurs peut induire une maladie cardio-vasculaire. Attention, une alimentation trop pauvre en protéines et en vitamines est également nocive pour la santé. Beaucoup de personnes âgées s'alimentent mal et se trouvent en dénutrition avec des carences en vitamines et peu de protéines dans leurs assiettes. Cette malnutrition chronique accélère la fragilité, le vieillissement et le risque de maladies chroniques.

A partir de 50 ans, les besoins en protéines (animales et végétales) sont 20% plus élevés qu'avant afin d'avoir un capital musculaire adéquat. Pour être en forme et en bonne santé, il est donc important d'avoir une alimentation équilibrée. Pour cela, il faut qu'elle soit variée avec des proportions adaptées à vos dépenses énergétiques. Il faut aussi qu'elle soit bien répartie dansla journée et qu'elle vous apporte tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de votre organisme.

1 - Sucre, sel et graisse

Avec le temps, des quantités élevées de sel, de sucre, de graisses saturées et de glucides raffinés augmentent le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Si vous vous inquiétez pour votre cœur, évitez de consommer ces aliments régulièrement.

2 - La viande rouge

Manger trop de bœuf, et d'agneau peut augmenter vos risques de maladies cardiaques et de diabète. Sûrement, parce qu'ils sont riches en graisses saturées, qui peuvent augmenter le taux de cholestérol. Limitez vos portions de viandes rouges.

3 - Les sodas

Une petite quantité de sucre ajouté n'est pas dangereuse, mais une canette de soda contient plus de sucre ajouté que ce que les experts recommandent en une journée. Si vous buvez trop de sodas, vous aurez tendance à prendre du poids. Ainsi, vous augmentez les risques de souffrir de diabète de type 2, d'hypertension artérielle et de maladies cardiaques. Privilégiez plutôt l'eau plate, gazeuse ou aromatisée non sucrée.

4 - Les gâteaux et viennoiseries

Les biscuits, les gâteaux et les viennoiseries doivent être des friandises rares. Ils sont généralement chargés de sucre ajouté, ce qui entraîne une prise de poids. Ils sont également liés à des taux de triglycérides plus élevés, ce qui peut entraîner des maladies cardiaques. Leur principal ingrédient est la farine blanche, qui fait grimper votre taux de glycémie et vous donne plus faim. Préparez des friandises plus saines en remplaçant la farine blanche par de la farine complète,réduisez le sucre et utilisez des huiles végétales liquides au lieu du beurre.

5 - Les viandes transformées et la charcuterie

Les saucisses, le salami et les viandes froides sont les pires types de viande pour votre cœur. Ils contiennent de grandes quantités de sel et la plupart sont riches en graisses saturées. En ce qui concerne la charcuterie, la dinde est meilleure, car elle ne contient pas de graisses saturées. Toutefois, elle contient quand même une bonne quantité de sodium qui n'est pas très bonne pour le cœur, alors limitez-en la consommation.

6 - Riz, pain et pâtes blancs

Le riz, le pain et les pâtes à base de farine blanche sont dépourvus de fibres, de vitamines et de minéraux. Les céréales raffinées se transforment rapidement en sucre, que votre corps stocke sous forme de graisse. Un régime riche en céréales raffinées favorise l'apparition de la graisse abdominale, que des études associent aux maladies cardiaques et au diabète de type 2. Essayez de consommer au moins la moitié de vos céréales sous forme de céréales complètes comme le riz brun, l'avoine et le blé complet. Lorsque vous faites vos courses, recherchez sur l'emballage l'intitulé "100 % de céréales complètes".

7 - Le beurre

Le beurre est riche en graisses saturées, qui peuvent augmenter votre mauvais cholestérol et favoriser les maladies cardiaques. Il est préférable de remplacer le beurre par de l'huile d'olive ou des pâtes à tartiner à base d'huile végétale, qui contiennent des graisses mono et polyinsaturées bonnes pourle cœur. Leur utilisation régulière peut contribuer à réduire votre taux de cholestérol LDL.

8 - Les yaourts aromatisés et entiers

Le yaourt peut-être une super source de nutrition. Mais faites attention au type de yaourt que vous achetez. Les yaourts aromatisés sont pleins de sucre ajouté, favorisant la prise de poids, l'hypertension artérielle, l'inflammation et les maladies cardiaques. Plus sain, achetez vos yaourts natures avec une faible teneur en matières grasses et ajoutez-y vos propres fruits frais pour l'aromatiser.