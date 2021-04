Algérie: Mechtas de Guelma - Le plaisir de jeûner en dépit des rudes conditions de vie

Guelma — Dans les mechtas et les villages implantés sur les flancs et le sommet des montagnes de la wilaya de Guelma, le mois de Ramadhan revêt un goût particulier où le plaisir de jeûner au milieu de la nature, loin du brouhaha des villes, prend le dessus sur les rudes conditions de vie dans la campagne.

De nombreuses familles habitant dans les régions éloignées, loin des villes, accueillent le mois de Ramadhan dans la joie sur fond de youyous lancés par les femmes à la vue du croissant lunaire du mois sacré, une tradition que Hadja Beldia (85 ans), résidant dans une mechta de la commune de Hammam N'baïl honore jusqu'à présent.

Dans la mechta Derdara sur le flanc du mont Sefahli à Hammam N'baïl, à l'Est de la wilaya de Guelma, les maisons sont encensées et parfumées au musc, à l'ambre et à l'eau de rose pour accueillir le mois sacré tel un "honorable invité", répandant ainsi une certaine ambiance spirituelle, ont indiqué à l'APS des habitants de cette mechta.

Ces derniers s'attachent à faire de ce mois sacré une opportunité pour raffermir et consolider les relations familiales en perpétuant une tradition séculaire héritée d'une génération à l'autre, consistant à échanger des plats avec les voisins durant tout le mois de Ramadhan, selon Rezig qui relève que la Meloukhia, un plat très apprécié dans la région et le plus échangé entre les familles.

Pour Abderrafiê, habitant dans le douar Ain Maâmar, relevant de la mechta Besbassa dans la commune de Khezara (Sud de Guelma), le plaisir de jeûner dans les campagnes au milieu de la nature et de l'air pur est très différent comparativement aux villes grouillantes de monde.

Et d'ajouter : "Dans la campagne, la journée s'écoule entre le travail de la terre, la traite des vaches et le pâturage pour les troupeaux", assurant que "vivre sur les cimes des montagnes procure le sentiment d'être proche d'Allah".

Les marchés hebdomadaires pour faire des provisions

Les habitants des localités rurales sont unanimes à affirmer que le plus dur pour eux durant le Ramadhan est l'absence d'éclairage, la fréquence des coupures d'électricité, l'inexistence de réseaux de distribution d'eau et l'absence du gaz de ville, soulignant toutefois que le programme de prise en charge des zones d'ombre a permis d'assurer ces commodités pour bon nombre de mechtas de la wilaya.

Du fait de l'éloignement des villes et des commerces, les habitants des mechtas et des villages reculés ont appris à se préparer en perspective du mois sacré en s'approvisionnant plusieurs semaines à l'avance en quantités suffisantes de denrées de base, notamment l'huile, le sel, le sucre, le café, en plus des bouteilles de gaz butane et du bois, réservé aux situations extrêmes.

Selon Abderrafiê, les habitants des mechtas profitent souvent du marché hebdomadaire de la commune de Khezara, tenu chaque lundi, pour acheter tout ce dont ils ont besoin pour préparer les plats de Ramadhan, indiquant que "toute omission risque d'affecter la meïda du f'tour et obligerait le chef de famille à parcourir une distance de plusieurs kilomètres pour se procurer le produit omis".

Dans ce même contexte, Rezig assure que les premiers jours de ce mois de Ramadhan ont coïncidé avec un froid piquant les obligeant à utiliser du bois pour la cuisson et pour se réchauffer du froid de cette région montagneuse afin de ne pas épuiser les réserves de gaz butane, dont l'acquisition requiert un grand effort et le recourt à un moyen de transport, soit davantage de charges.

Il estime à cet effet que la vie dans ces régions nécessite "une grande détermination de la part de tous les membres de la famille", précisant que "les hommes se lèvent tôt pour vaquer aux travaux agricoles et emmener leurs troupeaux d'ovins, de caprins et de bovins vers les pâturages en marchant de très longues distances aller et retour".

Et de poursuivre : "Les femmes se lèvent également aux premières lueurs du jour pour nettoyer les étables avant d'entamer la préparation du f'tour".

De leur côté, les enfants ont pour mission d'écouter l'appel du muezzin de la mosquée du plus proche village, distant souvent de plusieurs kilomètres, annonçant le moment de rupture du jeûne.

Une tâche que les enfants assument avec grand plaisir en se plaçant aux endroits les plus élevés pour mieux entendre, tandis que certains préfèrent écouter la Radio locale qui diffuse en direct l'appel à la prière du Maghreb ou encore appellent des connaissances habitant dans des villages dotés de mosquées.

Par ailleurs, certaines traditions auparavant ancrées dans les douars et les mechtas ne possédant pas de mosquées, comme l'accomplissement collectif de la prière des Tarawihs, dans un espace ouvert ou dans une demeure du village, ont cessé faute de relève après le décès des personnes âgées mémorisant le Saint coran, assure-t-on.

Les soirées ramadhanesques sont célébrées exclusivement dans les maisons à travers des rencontres conviviales autour d'une tasse de thé, en jouant aux devinettes, alors que les plus jeunes préfèrent parcourir de longues distances dans l'obscurité pour se retrouver dans l'unique boutique, située au milieu de plusieurs mechtas pour jouer aux cartes et au jeu populaire "El Khatem".

Rencontré par l'APS lors de la caravane de solidarité initiée par les autorités locales, Cheikh Benboukhelt, l'un des nomades venus de Djelfa installer sa kheima près de la mechta du mont Lemdaouar, dans la commune d'Ain Reggada, estime qu'il n'y a rien de mieux qu'une soirée autour d'un bon café ou du thé, mijotant sur un feu de bois pour oublier la fatigue d'une longue journée de marche derrière le troupeau.