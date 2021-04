Afrique Centrale: Journée internationale du jazz 2021 pour la culture de la paix, une célébration à travers l'Afrique centrale

Libreville, 29 avril 2021 - L'UNESCO a le plaisir d'annoncer que la 10e édition de la Journée internationale du jazz sera célébrée dans toute l'Afrique le 30 avril 2021. La Journée internationale du jazz rassemble chaque année des pays et des communautés du monde entier pour célébrer le jazz et le rôle que ce genre musical joue dans l'encouragement du dialogue, la lutte contre la discrimination et la promotion de la dignité humaine.

Les célébrations de cette année interviennent au moment où l'Union africaine a officiellement adopté le slogan suivant : « Arts, culture et patrimoine : un levier pour construire l'Afrique que nous voulons », comme thème pour 2021.

Dans un contexte marqué par la crise de la COVID-19, et son impact sur les expressions culturelles et artistiques, la région Afrique Centrale se joindra aux célébrations avec des activités artistiques, intellectuelles et éducatives tout en donnant la parole à des artistes et intellectuels africains reconnus.

La Journée Internationale du jazz offre l'opportunité de poursuivre la conversation sur la culture de la paix et de renforcer la résilience des artistes qui ont été particulièrement touchés depuis le début de la pandémie de COVID-19.

A l'instar de l'Angola, le Cameroun, le Congo, la République Démocratique du Congo et le Tchad, le Gabon participera à la table ronde régionale pour discuter sur le rôle du Jazz dans la promotion de la culture de la paix dans la matinée. Il sera représenté par Michel MENGA M'ESSONE, Ministre de la culture et des arts et de Frédéric Gassita, Artsite Afro-Jazz. Dans la soirée, un concert acoustique sera diffusé sur les pages Facebook de l'UNESCO Libreville et de l'Institut français du Gabon avec les prestations de Naneth, Joël Ze et Frédéric Gassita.

Le jazz rapproche les gens et contribue à entretenir l'espoir, et comme le disait le grand Manu Dibango dans une interview accordée à l'UNESCO en 1991, « la musique est le contact le plus spontané, le plus naturel qui s'établisse d'un être à un autre ». Le jazz est bien plus que de la musique, c'est un message universel de paix, un symbole d'unité, de diversité et d'échanges interculturels.