Gabon: Vérification de la fiabilité des données de l'annuaire statistique de l'éducation 2018/2019

Libreville 29 avril - Le Ministère de l'éducation nationale et l'UNESCO présideront le 30 avril 2021, la cérémonie de clôture de l'atelier de consolidation des données de l'annuaire statistique 2018/2019 qui s'inscrit dans le cadre de la phase II du projet « Appui à la production des statistiques basiques et à l'élaboration du Plan sectoriel de l'éducation ».

Démarré le 19 avril courant, l'atelier de consolidation des données avait pour objectif de vérifier la fiabilité des données de l'annuaire statistique de l'éducation 2018/2019. Il s'agissait donc de vérifier que toutes les données collectées permettent de calculer les différents indicateurs facilitant l'élaboration de l'analyse sectoriel en vue de l'élaboration du Plan sectoriel de l'éduction - planification rigoureuse des actions à mener dans le secteur de l'éducation.

En d'autres termes, l'atelier a consisté à collecter les informations fiables et crédibles portant sur l'organisation du système éducatif et sur l'accès, l'équité, et la disparité ; l'efficacité interne ; la qualité de l'éducation ; l'efficacité externe et employabilité ; le coût et financement et le pilotage et gouvernance du système éducatif, d'une part ; pour part la suite consolider les informations collectées sur la base de confrontation des résultats des différentes sources, d'autre part.

Le projet « Appui à la production des statistiques basiques et à l'élaboration du Plan sectoriel de l'éducation » est mis en œuvre avec le soutien de la Banque mondiale, l'Agence française de développement, l'UNICEF et l'UNFPA. Il vise à aider le Gabon à répondre plus efficacement aux besoins d'informations indispensables pour connaître et relever les défis inhérents à l'atteinte des objectifs de l'Agenda Education 2030.

La première phase de ce projet a permis d'élaborer les outils de collecte des données pour l'ensemble des sous-secteurs de l'éducation, de conduire les opérations de collecte sur toute l'étendue du territoire national avec un taux de couverture global de 96%, de saisir et de traiter l'ensemble des données collectées et de disposer d'un annuaire statistique global du secteur de l'éducation et de la formation pour l'année scolaire 2018-2019.

La deuxième phase repose sur le diagnostic sectoriel et l'élaboration du plan sectoriel de l'éducation.