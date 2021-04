Maroc: Le sans-faute du Raja en Coupe de la Confédération

La RSB décroche une victoire pour le moral

Le Raja de Casablanca a terminé la phase de poules de la Coupe de la Confédération en beauté, au moment où la Renaissance de Berkane a dû se contenter d'une victoire qui ne lui a pas épargné l'élimination.

Pour le compte de la sixième journée du groupe D, les Verts affrontaient, mercredi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, dans un match sans enjeu l'équipe zambienne de Nkana. L'occasion donc pour le staff technique des Verts de faire reposer les cadres et d'aligner de jeunes crampons qui ont saisi à fond l'occasion pour faire valoir leur talent et s'offrir leur adversaire sur le score de 2 à 0.

La première mi-temps a suffi aux Rajaouis pour sceller le sort de cette opposition grâce aux réalisations de Riad Idbouiguiguine (18è) et Nouh Saadaoui (42è). Il s'agit là du sixième succès des Verts lors de cette phase de groupes. Un carton plein jamais réalisé auparavant, ce qui permet au Raja de boucler ce tour avec un total de 18 unités au compteur et un moral au beau fixe en vue d'entamer dans de parfaites dispositions la suite de la campagne en C2, sachant que dans l'autre match de cette poule, l'équipe égyptienne de Pyramids, également qualifiée, a surclassé son homologue tanzanienne de Namungo,sur la courte marque de 1 à 0.

Dans le groupe B, la RSB s'est imposée à domicile sur le club camerounais de Coton Sport sur le score de 2 à 1. Les buts des Berkanis sont à mettre au compte d'Omar Namsaoui (9è) et Hamdi Laachir (52è), alors que les visiteurs ont pu réduire l'écart à trois minutes de la fin du temps réglementaire par l'entremise de Lambert Gueme Araina.

Malgré cette deuxième victoire, la RSB, tenante du titre, n'ira pas au-delà de la phase de poules, après avoir cumulé des contre-performances, exploitées par les Camerounais classés deuxièmes et les Algériens de la Jeunesse Sportive de Kabylie qui terminent leaders suite à leur victoire aux dépens des Zambiens de Napsa Stars par 1 à 0. Outre la JSK et Coton Sport (GP :B), et Raja et Pyramids (groupe D), les autres équipes qualifiées au stade des quarts de finale sont Enyimba du Nigeria et Orlando Pirates d'Afrique du Sud (GP :A), Jaraaf du Sénégal et le CS. Sfaxien de Tunisie (GP :C).

Le tirage au sort du tour des quarts de finale aussi bien en ce qui concerne la Coupe de la Confédération que la Ligue des champions est prévu aujourd'hui au siège de la Confédération africaine de football.

A propos de la C1, l'ensemble des grosses écuries seront de la partie, à savoir Simba de Tanzanie et Al Ahly d'Egypte (GP :A), Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Chabab Belouizdad d'Algérie (GP :B), le Wydad et Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud (GP :C), l'Espérance de Tunis et le Mouloudia d'Alger (GP : B). Que du lourd, ce qui promet un tour crânement disputé dont les matches aller sont programmés les 14 et 15 mai prochain et ceux retour les 21 et 22 dudit mois.

Botola D1 et D2

Le Grand stade d'Agadir abritera ce soir à partir de 22 heures la rencontre qui opposera le HUSA au MCO, et ce pour le compte de la 14ème journée de la Botola Pro D1 de football. Le Hassania, qui reste sur une victoire en déplacement au détriment de l'ASFAR, aura à cœur de conserver cet élan devant une équipe du Mouloudia d'Oujda, aucunement tentée par une seconde défaite d'affilée après celle concédée à la maison face au MAT. En Botola Pro D2, deux matches sont au programme, ce vendredi à 16 heures, pour le compte de la 20ème manche, à savoir UTS-KAC et WST-RAC.