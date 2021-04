Maroc: Le MAS officialise la séparation à l' amiable avec Angel Gamondi

Le Moghreb de Fès (MAS), a annoncé, mercredi, la résiliation à l'amiable du contrat le liant à l'entraîneur argentin Miguel Angel Gamondi. Dans un communiqué, le MAS "souhaite au technicien argentin et à son adjoint, Tarik Chihab, bonne chance dans leurs parcours respectifs". Gamondi avait pris, en février dernier, les commandes du club de la capitale spirituelle, en remplacement d'Abdellatif Jrindou.

L'Argentin s'était engagé à conduire le MAS à "redorer son blason surles plans national et continental, tout en lui imprimant une identité et une philosophie de jeu propres". Les résultats n'étaient toutefois pas au rendez-vous. Lors de la dernière rencontre, pour le compte de la 13ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, les Jaune et Noir n'ont pas fait mieux qu'un nul face à la Renaissance de Zemamra. L'équipe occupe la neuvième place ex aequo avec la Renaissance de Berkane, le Chabab de Mohammedia et le Moghreb deTétouan (15 points). Au Maroc, Miguel Angel Gamondi a entraîné les équipes du Hassania d'Agadir (HUSA) et du Wydad de Casablanca (WAC).