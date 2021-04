Mauritanie: L'Assemblée nationale adopte deux projets de lois renforçant les efforts de lutte anti - Covid-19

Nouakchott — L'Assemblée nationale a adopté jeudi au cours d'une séance plénière présidée par M. Cheikkh Ould Baya, son président deux projets de lois portant le premier sur la ratification de la convention de prêt, destinée au financement du projet d'appui au plan national de veille et de riposte à la Covid-19, signée le 11 février 2021 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque Islamique de Développement (BID).

Le second projet quant à lui porte sur la ratification du contrat de financement relatif au projet de câble sous-marin dans le cadre du programme de la résilience à la Covid-19, signé le 22 décembre 2020 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque européenne d'investissement (BEI).

Le Ministre de l'Economie et de la Promotion des Secteurs Productifs, M. Ousmane Mamadou Kane a indiqué dans son exposé que dans sa gestion de l'expansion et des effets de la Covid- 19, le gouvernement a été amené à prendre des mesures ayant conduit à une paralysie de l'activité économique. Les conditions de vie des populations les moins favorisées se sont alors dégradées. Le gouvernement a rapidement décidé de mettre en place un plan de riposte multisectoriel afin d'affronter la pandémie Covid- 19 et d'en atténuer l'impact socioéconomique sur les opérateurs économiques et l'ensemble de la population.

C'est dans ce cadre, poursuit le ministre, qu'intervient le présent projet soumis aujourd'hui aux députés et visant l'appui des efforts déployés par le gouvernement pour atténuer les effets pernicieux de la pandémie Covid- 19 sur les ménages pauvres et améliorer la sécurité alimentaire par le biais de la distribution gratuite de vivres et l'appui au secteur agro- pastoral.

Il a précisé que le projet comprend les composantes suivantes:

- Renforcement de la protection sociale et de la sécurité alimentaire à travers la distribution directe de kits alimentaires aux populations affectées par la Covid- 19 pour couvrir leurs besoins fondamentaux en blé, riz et huile de table. Il est prévu qu'environs quelque 110 000 ménages en bénéficient une seule fois;

- Soutien au secteur agricole à travers:

A) L'appui à 20 000 agriculteurs répartis entre onze (11) wilayas, en mettant à leur disposition 800 tonnes de semences améliorées de mil, de haricots, de légumes et d'intrants (engrais, insecticides, grillage et petits outillages agricoles).

B) L'appui au cheptel et à la volaille à travers la distribution d'aliments et d'intrants d'élevage (vaccins et outils de diagnostic) ; la mise en place d'un système d'alerte précoce et d'évaluation de l'impact socio- économique ; le développement de soixante- dix (70) poulaillers modernes de production de poulets au niveau rural afin d'améliorer la situation alimentaire et le pouvoir d'achat des populations ; le renforcement des capacités institutionnelles par la création d'une plateforme nationale de la politique pastorale.

C) L'appui à la gestion du projet.

D) A la fin de son exposé, le ministre a relevé que le prêt, qui est concessionnel, porte sur un montant de 440 millions d'Ouguiyas remboursables sur une période de vingt- cinq (25) ans dont un délais de grâce de sept (7) ans et une commission de service de 1,5% par an.

Concernant la deuxième convention, portant sur de financement relatif au projet de câble sous-marin dans le cadre du programme de la résilience à la Covid-19, le ministre a précisé que le programme élargi du Président de la République prévoit un axe portant sur les infrastructures numériques devant renforcer le réseau de fibres optiques existant et accélérer la numérisation de l'administration et favoriser l'accès des populations, notamment les plus pauvres, aux services de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication.

Il a expliqué que le projet soumis au Parlement porte sur le déploiement d'une connexion internationale alternative entre la Mauritanie et le reste du monde via Internet grâce à un nouveau câble sous-marin résistant à l'usure et basé sur les technologies les plus récentes.

Le projet fournira également une solution alternative à l'infrastructure de connectivité internationale existante, ainsi qu'une capacité supplémentaire de transmission de données pour faire face à une demande croissante en matière d'accès à Internet dans le pays.

Le ministre a ajouté que ce projet consiste en la conception, la fabrication, l'acquisition, le déploiement et la mise en service d'un nouveau système de câble sous-marin reliant la ville de Nouadhibou à au moins à un grand point d'échange Internet.

Au terme de sa présentation, le ministre a précisé que le coût global du projet est d'environ 35 millions d'euros, répartis comme suit:

Dans leurs interventions, les députés ont abordé les points suivants:

Les critères pris en compte pour déterminer les ménages bénéficiaires des distributions de denrées alimentaires et l'importance de la concertation avec les élus à ce sujet au regard de leur contact et de leur proximité des citoyens dans leur circonscriptions électorales;

- La nécessité d'inclure la composante pêche continentale dans ce prêt;

- Les répercussions prévisibles du prêt au niveau de la lutte contre le chômage et de l'amélioration de l'accès des citoyens aux services de base en particulier lorsque l'on sait le besoin urgent d'orienter ces fonds pour appuyer les petites entreprises au lieu de les distribuer dans le cadre de kits alimentaires qui ne garantissent pas la fourniture d'aliments de manière pérenne;

- Les garanties d'une meilleure gestion de ce prêt et des autres éventuellement et la nécessité de réduire le volume de notre endettement chaque fois que cela est possible.

- L'impact éventuel de ce prêt sur la vie des citoyens et sur le niveau d'endettement du pays;

- La situation du projet d'interconnexion interurbaine financé par la Banque mondiale;

- Le rapport qualité - coût du service Internet.