Mauritanie: Le Premier ministre appelle les responsables du ministère de la Culture à être proches des citoyens

Nouakchott — Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, s'est rendu jeudi matin, au ministère de la Culture, de l'Artisanat et des relations avec le Parlement pour s'assurer de l'application des instructions du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à propos du rapprochement de l'administration des citoyens et des efforts déployés pour servir ces derniers.

Sur place, le Premier ministre a présidé une réunion au cours de laquelle il a rappelé les les nombreuses réalisations accomplies, notamment dans le domaine social et qui traduisent l'intérêt accordé aux couches sociales vulnérables ; le Premier ministre a précisé que des fonds importants ont été dépensés pour soutenir ces couches et leur redonner espoir dans ces moments difficiles marqués par les conséquences négatives de la pandémie du Covid-19.

Il a insisté sur la nécessité de corriger les insuffisances et d'accélérer le rythme des réalisations pour concrétiser les engagements pris par le Président de la République devant le peuple mauritanien qui doit vivre dans la dignité. Le Premier ministre a également souligné l'objectif du gouvernement de répondre aux besoins des citoyens en réalisant le développement global par la bonne gouvernance. Un objectif contenu dans le programme du Président de la République, dans la déclaration de politique générale du Gouvernement et dans les stratégies sectorielles dont la stratégie de croissance accélérée et de bien et partagé.

Il a ajouté que cela ne peut se réaliser qu'en dynamisant l'administration pour faire des résultats, innover, respecter les principes lois, en tant qu'administration responsable, disciplinée et s'appuyant sur les nouvelles technologies qui offrent des possibilités énormes dans le domaine du travail , de la coordination et de la documentation en tant que meilleurs moyens pour combler le fossé entre nous et les pays développés.

Pour sa part, le ministre de de la Culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement, M. Lemrabott Ould Benahahi, a déclaré à l'AMI, à l'issue de la réunion que le Premier ministre a exhorté les responsables du département à être proches des citoyens et à faciliter leurs accès aux services relevant du ministère de la culture, de l'artisanat et des relations avec le parlement.

Il a affirmé qu'il a en outre insisté sur la nécessité d'accélérer et de suivre l'exécution du programme du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dans le but d'améliorer l'action du département.

Il a indiqué que la rencontre était importante, car elle a permis au Premier ministre de donner d'importantes orientations aux responsables du département et à travers eux, aux employés du ministère, soulignant que le Premier ministre a pu également prendre connaissance des réalisations accomplies dans le département et les principaux obstacles et défis auxquels il fait face.

Le ministre a indiqué que le Premier ministre a, dans ses réponses aux responsables, insisté sur la nécessité d'exécuter le programme du Président de la République et de surmonter la lenteur constatée dans l'exécution d'une partie du programme, due, a-t-il dit, au comportement de certains fonctionnaires qui n"ont pas accompli leur tâche. Selon le ministre, le Premier ministre s'est dit satisfait des réalisations accomplies jusqu'à présent au niveau du département de la Culture.

Le ministre a enfin précisé que le Premier ministre a appelé les responsables du secteur à accélérer l'exécution du reste des projets, à la discipline et au respect des horaires de travail.

La réunion s'est déroulée en présence notamment du ministre secrétaire général du gouvernement, d'un chargé de mission à la Présidence de la République et de conseillers du Premier ministre, du secrétaire général du ministère de la Culture.