Mauritanie: Signature d'une convention entre l'Agence de Promotion de l'Investissement et le conseil des hommes d'affaires du Moyen-Orient

Nouakchott — La directrice de l'Agence de Promotion de l'Investissement en Mauritanie (APIM), Mme Aissata Lam, a signé, jeudi, à Nouakchott, un protocole de coopération avec le président du Haut Conseil des hommes d'affaires du Moyen-Orient en Turquie, M. Ahmed Baïroudi.

Cette convention vise à soutenir les investissements en Mauritanie entre les sociétés turques et mauritaniennes.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, la directrice de l'Agence a précisé que la signature de ce protocole entre la Mauritanie et ce conglomérat a pour objectif de faciliter l'échange d'informations et l'accueil d'investisseurs locaux de Turquie et du Moyen-Orient pour leur permettre de visiter la Mauritanie.

Elle a ajouté que le rôle de l'APIM est d'être une vitrine en vue de donner les informations nécessaires relatives aux opportunités d'investissement, de manière à faire du pays une destination à l'intention des hommes d'affaires.

Pour sa part, le président du Haut Conseil des hommes d'affaires du Moyen-Orient en Turquie a affirmé que le conseil a rencontré de nombreux membres du gouvernement mauritanien et recherché maintes opportunités d'investissement en Mauritanie, soulignant que les deux pays sont liés par des relations historiques et des facteurs communs. Il a relevé qu'il existe d'importantes et prometteuses opportunités d'investissement en Mauritanie.

Il a indiqué que la visite actuellement effectuée par le conseil a permis de signer plusieurs protocoles et mémorandums d'entente avec un groupe d'entreprises qui constituent la base de départ pour de nombreux investissements prometteurs.

Il a remercié le Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, sur la réussite de cette visite qui constitue une étape historique dans l'amélioration des investissements en Mauritanie.

Il a ajouté que le conseil mettra en œuvre un grand projet d'investissement, une conserverie alimentaire, financé par le secteur privé turc et d'autres partenaires. Il a précisé que le projet sera réalisé sur le territoire mauritanien, par une administration, des compétences et des équipements turcs. Il sera conçu conformément aux technologies modernes en matière d'industrie agroalimentaire et englobera, aussi, les ressources animales.

Le projet porte sur deux composantes : les légumes et fruits, d'une part, et, de l'autre, la filière viande, et lait (ressources animales). Les deux volets couvriront les besoins en Mauritanie et l'exportation à l'étranger.