Cote d'Ivoire: Jeûne du Ramadan - Anne Ouloto fait don de 12 tonnes de vivres aux musulmans de la région du Cavally.

Le mercredi 28 avril 2021, le Directeur général du Conseil Régional du Cavally Doh Dibahi Marcellin, a au nom de la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et présidente de la région du Cavally Anne Désirée Ouloto, fait un don de 6,5 tonnes de Riz et 5,5 tonnes de sucre aux fidèles musulmans de la région en présence du 2ème adjoint au maire et des responsables de Rhdp.

Pour Doh Dibahi Marcellin, DG du conseil régional du Cavally, cette action est devenue une institution qu'il faut honorer chaque année pour accompagner les musulmans dans leur moment de jeûne . « Comme chaque année, Madame le ministre a voulu fait parler son cœur au profit de la communauté musulmane pendant cette période de jeûne. Aujourd'hui c'est le 16ème jour de jeûne et comme l'a fait déjà le président de la République SEM Alassane Ouattara dans les autres régions, le Cavally ne sera pas en reste. Les autres dotations sont arrivées depuis la semaine dernière et les répartitions ont été faites par les autorités administratives et le corps préfectoral à travers les quatre départements (Taï, Blolequin, Toulepleu et Guiglo) (... ) La ministre nous a instruits que les responsables de Rhdp soient là et récupèrent leur dotation à la permanence de Rhdp au quartier Port-bouët -Guiglo » a ajouté le Directeur général d'administration du Conseil Régional.

Très satisfait du geste de la ministre Anne Désirée Ouloto , l'imam Diaby Fofana de la grande mosquée de Guiglo a prodigué quelques prières et bénédictions pour la ministre Anne Ouloto afin que ses affaires prospèrent dans ses nouvelles fonctions. « Au nom de la communauté musulmane du Cavally et à mon propre nom, je remercie sincèrement la ministre. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ce geste et ni la dernière fois. C'est pourquoi nous prions pour elle afin que ses affaires prospèrent et que Dieu puisse lui faire gravir les échelons de ministère en ministère pour qu'elle pense toujours à ses parents de sa région. » a signifié l'imam Diaby Fofana.