Cote d'Ivoire: Ligne 1 du métro d'Abidjan - Bruno Lemaire fait le point de l'avancement des travaux - "Voici les difficultés (... ) mais nous avons une occasion d'accélérer le projet en 2021"

Bruno Lemaire, ministre français de l'Économie, des Finances et de la Relance a visité, le jeudi 29 avril 2021 à Abidjan, une partie du trajet de la ligne 1 du Métro, de la gare ferroviaire du Plateau jusqu'à celle de Treichville. Bruno Lemaire a constaté des difficultés dans l'exécution de ce projet, mais il estime que l'année 2021 offre "une occasion unique pour accélérer" la construction de la ligne 1 du Métro d'Abidjan.

C'est dans une draisine (véhicule ferroviaire) que le ministre Bruno Lemaire est arrivé à la gare ferroviaire de Treichville. Aussitôt, il a fait des observations sur la construction de la ligne 1 du Métro d'Abidjan : "J'ai fait un point précis avec le ministre des Transports. La première difficulté, c'est qu'il faut faire des expropriations, des déguerpissements . Ce sont des choses difficiles qui demandent du temps. Le ministre des Transports m'a indiqué qu'il faut quelques mois avant que ces déguerpissements puissent avoir lieu. La deuxième difficulté,c'est qu'il y a des entreprises dont il faut garantir l'activité. Certaines entreprises embauchent 400 voire 500 personnes. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, fermer une entreprise et demander aux salariés d'aller trouver un emploi ailleurs, parce que le Métro d'Abidjan va passer. C'est normal que ça prenne du temps, mais nous avons une occasion d'accélérer le projet en 2021".

Bruno Lemaire dit avoir retenu de ses entretiens avec le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly et le ministre des Transports, Amadou Koné, la détermination totale du gouvernement ivoirien à accélérer le projet du Métro d'Abidjan : "2020 a été une année difficile pour la Côte d'Ivoire au plan économique et politique. 2021 est une année de redressement économique, de relance, c'est le bon moment pour accélérer le projet (... ) C'est un projet qui va changer la vie quotidienne de millions d'habitants d'Abidjan et aider au développement économique. C'est toujours un chantier difficile de réaliser un nouveau métro, surtout en zone dense, au coeur d'une ville, mais c'est un magnifique défi et je suis certain que les Ivoiriens réaliseront ce défi".

L'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, signe du développement économique de la Côte d'Ivoire, selon Bruno Lemaire

L'autre projet structurant dans lequel la France intervient en Côte d'Ivoire, c'est celui de l'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Bruno Lemaire a félicité les autorités ivoiriennes pour avoir choisi la France pour réaliser ce projet : "C'est le signe du développement économique de la Côte d'Ivoire. Quand on étend un aéroport, c'est qu'on est capable de se développer économiquement et qu'on enregistre des succès économiques. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui a réussi à tenir le choc économique l'année dernière, avec 2% de croissance et qui a devant elle de belles perspectives de croissance. C'est le signe du succès de la politique économique engagée par le Président Alassane Ouattara". Bruno Lemaire, dont la visite en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de l'accélération de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, sera reçu en audience par le Président de la République, Alassane Ouattara et le Premier ministre, Patrick Achi, ce vendredi 30 avril 2021.