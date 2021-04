Afrique: Le Venezuela organise le 7e festival culturel africain

Luanda — La République du Venezuela organisera le 7e Festival culturel avec les peuples d'Afrique, en format virtuel, le 25 mai, à Caracas.

L'annonce a été faite à l'ANGOP, à Luanda, par l'ambassadeur de ce pays en Angola, Marlon Labrador, affirmant avoir l'intention d'associer l'initiative aux célébrations du 25 mai, journée dédiée à l'Afrique.

Le festival, qui se déroule sous le thème «Afrique et Venezuela: danse et chant pour l'unité», devrait connaître la participation d'artistes de différentes manifestations culturelles, telles que la littérature, la poésie, la musique, la danse, la peinture et les arts plastiques.

Selon le diplomate, le but du festival est de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre le Venezuela et les pays africains, c'est pourquoi il invite les responsables culturels angolais à participer à l'événement.

Marlo Labrador a déclaré que les personnes intéressées à participer à l'événement devraient, à cette fin, envoyer leur travail par la voie diplomatique à l'ambassade.