Cote d'Ivoire: Participation des femmes à la vie économique une ONG s'engage

Le mercredi 28 avril 2021 à son siège à la Riviera à Cocody , la Plate-Forme des femmes pour gagner ( 𝗣𝗙𝗚) a organisé une conférence pour annoncer la tenue des « journées Ivoir' Initiatives PFG » les 𝟬𝟯 , 𝟬𝟰 , 𝟬𝟱, 𝟬𝟲 𝗝𝗨𝗜𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟭 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan afin de permettre aux femmes de participer à la vie économique .

Christiane Bitty-Kouyaté, présidente de l'ONG PFG a indiqué que ces journées visent à permettre aux participantes d'avoir une plus-value en exposant leur savoir-faire, attirer des acheteurs et vendre sur place et en ligne. Promouvoir la qualité des produits transformés, « made in Cote d'Ivoire » est aussi une mission de cette activité. Pour elle, cette initiative voit le jour dans un contexte d'impulsion des femmes à travers des moyens qui leur permettront de participer pleinement à la vie économique dans tous les secteurs afin d'édifier des économies solides.

Une vingtaine de femmes seront sélectionnées (les meilleures) sur la base d'originalité et de production suffisante pour montrer leur savoir-faire devant plus de 3000 participants.

Pour rappel la PFG existe en Côte d'Ivoire depuis 2005. C'est une ONG constituée de personnes physiques et morales (associations) actives et engagées pour une meilleure participation de la femme à la vie économique, culturelle, politique et sociale de la Côte d'Ivoire ».