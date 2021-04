Burkina Faso: Programme élargi de vaccination - 40 ans au service des populations

Le ministère de la Santé a commémoré, le quarantième anniversaire du programme élargi de vaccination, le jeudi 29 avril 2021 à Ouagadougou. A cette occasion, le Président de Faso, Roch Marc Christian Kaboré a inauguré, l'entrepôt central dudit programme.

Moyen le plus sûr et le plus efficace pour prévenir les maladies et lutter contre les pandémies, la vaccination a joué un grand rôle dans la protection de la santé de la mère et de l'enfant au Burkina Faso depuis les années 1980 à travers le Programme élargi de vaccination (PEV). Après quarante ans, les acteurs ont marqué une halte, le jeudi 29 avril 2021, pour célébrer les succès engrangés, mais aussi, pour analyser les défis afin de poser les bases solides de la prochaine décennie de vaccination. Inauguration de l'entrepôt central, décoration de 15 récipiendaires, remise d'écharpe aux 13 champions des treize régions du pays et la visite des équipements du PEV par le Président du Faso, Roch March Christian Kaboré, ont été les temps forts de cette cérémonie.

Le chef de l'Etat a félicité des acteurs de la mise en œuvre pour les succès engrangés. « En quarante ans, nous avons pu anticiper, soigner, faire disparaître des maladies qui ont tué beaucoup d'enfants dans notre pays et si aujourd'hui le Burkina Faso, à travers son président, est champion mondial en matière de vaccination, ce n'est pas de son fait. Mais, c'est grâce au travail qui a été fait par le gouvernement, le ministère de la Santé, les agents de santé à tous les niveaux pour faire en sorte que le vaccin soit accessible et équitablement reçu sur l'ensemble de notre territoire national », a souligné le président du Faso. Il a rappelé aux uns et aux autres qu'ils ne doivent pas dormir sur leurs lauriers, car la décennie à venir sera rude, au regard des multiples défis que sont l'accès équitable et universel aux vaccins existants et à ceux du futur en raison des menaces permanentes comme celle de la COVID-19.

« Mais, nous ne devons pas baisser la garde, car en matière de vaccination, c'est un travail qui est collectif, un travail de sensibilisation où tous les acteurs, à quelque niveau que ce soit, doivent converger et inciter à ce que nos enfants soient vaccinés parce que c'est ça l'avenir de notre nation », a-t-il soutenu.

Pour une bonne conservation des vaccins

Il a laissé entendre qu'en termes d'engagement, le gouvernement est fermement résolu à poursuivre la lutte mais qu'ils comptent sur les partenaires pour les appuyer. « Le centre que nous venons d'inaugurer est important dans ce sens qu'il va nous permettre une bonne conservation des vaccins et d'avoir des vaccins de bonne qualité. Nous ne sommes qu'à la première phase, il reste l'équipement et le bâtiment à monter, mais déjà nous saluons GAVI pour cette importante contribution », s'est-il exprimé.

Saluant la victoire du pays des Hommes intègres sur les différentes maladies des enfants, la représentante des partenaires techniques et financiers, Mme, Sandra Lakrouv a souhaité que ces efforts soient maintenus et que la mise en place des solutions de santé de base soient accélérées et renforcées pour prendre en charge la santé prénatale, la prévention des retards de croissance, la malnutrition, l'accès à l'eau et à l'assainissement. Pour leur part, elle a précisé que les PTF seront toujours aux côtés du pays pour capitaliser les acquis et l'accompagner dans l'éradication des maladies infantiles. « Grâce aux efforts de tous les partenaires, des installations et des acquisitions complémentaires sont en cours », a-t-elle avoué.

Cependant, elle a sollicité l'accompagnement de tous pour parvenir à un changement positif de comportement des parents quant aux différentes campagnes de vaccination à venir. Mise en place en 1974, par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Programme élargi de vaccination (PEV) vise à contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité dues aux maladies évitables tels la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'haemophilus influenzae, l'hépatite B, la poliomyélite, le pneumocoque et le rota virus chez les enfants de 0 à 2 ans et les femmes enceintes par la vaccination.