Cote d'Ivoire: Tennis (Itf juniors d'Abidjan 2021) - Le tableau final se dessine

Les courts de l'hôtel Ivoire continuent de grouiller. Une centaine de jeunes tennismen du monde entier venus chercher des points Itf de leur catégorie y rivalisent d'adresse depuis le 20 avril.

Après le tournoi (grade 5) remporté par l'Allemand Max Stenzer chez les garçons et la Béninoise Glorianna Nahum chez les jeunes filles, le second tournoi d'un niveau plus élevé (grade 4), qui bat son plein depuis le 25 avril, tire vers la phase finale. En attendant l'apothéose prévue pour dimanche prochain, le suspense est à son comble.

C'est que personne ne peut dire exactement qui sera le grand vainqueur de l'épreuve qui octroie 60 points Itf. Le jeune Allemand, qui s'était imposé comme le roi du premier tournoi, a été éliminé au début du deuxième tour.

Max Stenzer s'est incliné devant l'Égyptien Hady El Kordy (7/2 ; 6/2). Tombeur de Stenzer, logiquement, El Kordy devient favori, mais son jeu ne semble pas emballer les observateurs.

Certains voient Paul Colin, un jeune Français arrivé sur le court dimanche dernier pour prendre part au second tournoi. « En tout cas, Paul Colin joue merveilleusement bien. Il est fort, mais bon... Wait and see! », confie le commissaire général du tournoi, Boniface Papa Nouveau.

Frais, technique, avec une forte présence, Colin a débuté le grade 4 en force. Hier, il a encore confirmé tout le bien qu'on dit de lui en éliminant son compatriote Hugo Soares (6/2 ; 6/4) pour emprunter le chemin des quarts de finale.

Avec lui en quarts de finale, il y aura Lucas Panthala, auteur d'une belle performance (6/1 ; 6/1) contre Dominique Roland. Le Canadien Ange-Kevin Koua, vainqueur du Suédois John Gabelic (0/6 ; 6/2 ; 7/6 (3)), sera également présent en quarts de finale. Tout comme le Togolais Isak Padio qui a passé difficilement le Français Jim Schmitter (7/2 (2) ; 7/5).

Chez les filles, en revanche, la Béninoise Glorianna Nahum conserve toujours ses chances de rafler la mise. Hier, elle a écarté de son chemin l'Espagnole Berta Avante (6/3 ; 7/6 (6)), pour arracher sa qualification pour les quarts de finale.

Le même exploit a été réussi par la Française Noémie Dadoun face à l'Américaine Stoney Cooks (6/2 ; 4/6 ; 6/3). Là où les Ivoiriennes Amany Jauresse Nelly-Kouamé et Ahou Marie Ange Kouakou ont échoué. La première a chuté face à la Lettone Marina Marlina (6/2 ; 6/2). Le même score qu'Ahou Marie a réalisé face à la Française Carla Rodier Begue.