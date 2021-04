Sénégal: Données sur l'insécurité alimentaire - Les données du Cadre harmonisé disponibles sur le site de l'Ipc

Le Cadre harmonisé (Ch) et le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (Ipc) ont aujourd'hui porté leur collaboration de longue date dans l'analyse de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition à un autre niveau en publiant les données Ch sur le site web de l'Ipc. Selon un communiqué de presse de la Fao, les deux initiatives utilisent une approche analytique similaire qui produit des résultats pertinents, consensuels, rigoureux et transparents sur les situations courantes et projetées en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

La même source renseigne que depuis 1999, le Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (Cilss), la Cedeao, l'Uemoa, les agences des Nations Unies (Fao, Pam et Unicef), les organisations non gouvernementales (Acf, Oxfam et Save the Children) et d'autres organisations internationales telles que Fews Net et le Centre commun de recherche de la Commission européenne (Jrc) se sont engagés dans le développement et la mise en œuvre du Ch pour l'analyse et l'identification des zones à risque et des populations affectées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest.

Le Ch classe la sévérité de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle sur la base de l'échelle de classification internationale par une approche qui se réfère à des fonctions et des protocoles bien définis.

Les résultats du Ch sont communiqués de manière claire, cohérente et efficace, de manière à soutenir la prise de décision en reliant l'information à l'action. Le Ch est également un outil qui aide à planifier la réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles dans le cadre du continuum Analyse - planification - mise en œuvre - suivi/évaluation de l'intervention.

Comme l'Ipc, le Ch s'appuie sur les systèmes d'information sur la sécurité alimentaire et la nutrition déjà en place dans la plupart des pays du Sahel depuis 1985, et dans d'autres pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Au fil des ans, les partenaires du Ch et de l'Ipc ont travaillé en étroite collaboration pour harmoniser leurs outils et processus et promouvoir l'apprentissage et le soutien mutuels dans divers domaines de travail, notamment le développement technique, l'analyse, l'assurance qualité, la communication, etc.