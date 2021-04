Madagascar: Audiovisuel - GasyStar, une nouvelle chaîne

La société 3PA et StarTimes ont lancé hier au Skate Park d'Ankadifotsy la première chaîne dédiée spécialement au sport et à la culture GasyStar.

Pionnier dans le domaine. La société 3PA (Page Pro et Photo Art) et StarTimes, géant mondial de la télévision numérique terrestre et satellitaire, ont décidé de mettre leurs moyens en commun pour créer GasyStar.

C'est la première chaîne télévisée malgache consacrée magistralement au sport et à la culture. Créée en 2013, 3PA est une société de production spécialisée dans la captation en direct d'événements sportifs et culturels, et productrice de LiveSport. Grâce à plus de 15 ans d'activités dans le domaine, dont la captation de compétitions sportives aussi bien au niveau national qu'international, Live détient un catalogue impressionnant de programmes sportifs et culturels à voir et à revoir sur GasyStar qui va entre autres diffuser le maximum de compétitions locales en direct.

Gratuit

La chaîne sera présente dès le bouquet Basic canal 108 de StarTimes à 22 000 ariary par mois d'abonnement. Elle a été créée en vue de donner de l'importance et une visibilité continue sur les activités des Fédérations sportives et des producteurs de musique et de spectacles.

«Nous ouvrons nos portes à vos productions, pour faire connaître vos disciplines respectives, vos artistes, vos événements et donner de la visibilité aux sponsors et partenaires... Et nous vous offrons gratuitement une plage de 26 minutes par semaine sur notre chaîne pour cette année 2021», a mentionné Naina Razatovo, premier responsable de 3PA, s'adressant aux dirigeants sportifs lors de la conférence de presse de lancement d'hier, avec la présence d'une douzaine de Fédérations nationales. «C'est notre façon de soutenir les Fédérations et le monde de la culture, des secteurs mis en grande difficulté depuis la crise sanitaire», poursuit-il.

La chaîne est parrainée par Siteny Randrianasoloniako, président du Comité olympique malgache et président de la Fédération malgache du judo. Le programme sera diversifié, mais actuellement elle continue à diffuser en direct les matches de football de l'Orange Pro League et bientôt le championnat de rugby Top20.

Ces programmes seront espacés par des talk-shows et des débats sur les actualités sportives et culturelles. Dans un premier temps, la chaîne sera disponible uniquement sur une plateforme TNT et s'étendra très prochainement sur DTH qui couvrira le territoire national.