Cameroun: Bertoua - Le bus passe

Lancé depuis le 12 octobre 2020 par la mairie de ville, ce projet de transport urbain facilite le quotidien des populations.

Bertin N., réside à Mandjou, à la périphérie de la ville de Bertoua. Agent dans une entreprise de la ville, il débourse chaque jour ouvrable, 200 F en aller et retour pour son domicile et son lieu de service. Soit 100 F par trajet. Ce, depuis seulement le 12 octobre 2020. Une offre rendue possible grâce à la mise en circulation depuis cette date, de quatre bus de transport urbain dans la ville de Bertoua par la Communauté urbaine. Avant cette date, ce citoyen déboursait au moins 500 F pour parcourir les deux trajets.

C'est aussi le cas de Jean B., élève, qui habite au centre urbain de Bertoua, mais va à l'école au lycée bilingue de Bonis, toujours à la périphérie. Cet apprenant, comme beaucoup d'autres de ses camarades, a recours au bus pour se rendre à l'école. Leurs frais de transport journalier sont ramenés à 200 F. Les quatre bus mis en circulation, pour faciliter la mobilité urbaine font la joie des populations. Le coût est de 100 F pour joindre un bout à un autre. Le trajet suivi est Bonis et Mandjou, en passant par le centre urbain. Un projet qui a été facilité grâce au partenariat avec un opérateur privé. « L'objectif premier, c'est que ces bus transportent les populations dans de bonnes conditions. Les personnes du 3e âge, les travailleurs qui sont à Bertoua, ceux qui viennent travailler à Bertoua, tout le monde peut en bénéficier. C'est une offre supplémentaire de transport », a souligné, au lancement, le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo.

Autre plus-value de ce moyen de transport urbain, la réduction des cas d'accidents et d'agressions dans la ville de Bertoua. D'ailleurs, le maire, Jean Marie Dimbele affirme qu'il y avait, avant ce projet, de nombreuses plaintes liées aux agressions et d'autres cas d'accidents souvent mortels, perpétrés par les motos-taxis, alors seuls moyens de transport dans la ville. « Les informations qui nous parviennent nous font état de ce que les populations sont très satisfaites de ce projet inédit dans notre cité que nous voulons moderne, futuriste et émergente... Nous avons un retour très positif et favorable », affirme le chef de l'exécutif municipal, qui entend augmenter le nombre de bus pour satisfaire le besoin des populations en constante hausse.