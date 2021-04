Cameroun: Gestion du Covid-19 - La Banque mondiale débloque plus de 54 milliards

La mise à disposition d'une nouvelle enveloppe récemment validée par ce bailleur de fonds en faveur du Cameroun.

Le 19 avril 2021, les instances dirigeantes de la Banque mondiale (BM), ont approuvé, en faveur du Cameroun, une opération à l'appui des politiques de développement. Cet appui, d'un montant de 100 millions de dollars, soit environ 54,123 milliards de F va, selon le communiqué publié le 21 avril dernier, « aider le gouvernement du Cameroun à faire face à la pandémie du Covid-19, tout en accélérant les réformes en faveur de l'assainissement budgétaire et de la compétitivité ». Dernière d'une série de trois, pour un montant global de 500 millions de dollars (environ 270,67 milliards de F), cette opération de financement s'aligne sur les priorités du Cameroun en matière de croissance économique, de réduction de la pauvreté et de réformes, telles que définies dans son programme de développement à l'horizon 2035

« Alors que le Cameroun engage un programme ambitieux de réformes, cette opération soutiendra des mesures visant à atténuer l'impact de la pandémie du Covid-19 en renforçant l'administration publique, en favorisant la concurrence et en protégeant les pauvres et les plus vulnérables », indique Abdoulaye Seck, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun, dans le communiqué de l'institution.

De manière concrète, cet appui servira à l'implémentation des réformes destinées à atténuer les répercussions économiques du Covid-19 sur les secteurs public et privé. Cela passera en l'occurence par le renforcement de la gestion de la dette publique et l'amélioration des processus de passation des marchés publics ; la transparence dans l'utilisation des fonds de lutte contre la pandémie. Il contribuera également à augmenter la compétitivité du pays, en limitant les barrières douanières, en renforçant les réglementations dans les domaines stratégiques et en encourageant les investissements du secteur privé dans les trois secteurs clés que sont les télécommunications, l'énergie et les transports. Autre volet concerné par cet appui, l'amélioration de l'équité et l'efficacité de la répartition et de l'utilisation des ressources pour la santé et l'extension de la protection sociale.

Le programme de réformes financées par cette opération devrait avoir des effets positifs sur la réduction de la pauvreté. Les transferts monétaires, notamment, assureront un soutien direct aux groupes vulnérables qui ont perdu leurs sources de revenus en raison de la crise et des mesures de restriction.