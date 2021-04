Cameroun: Employabilité des jeunes et entrepreneuriat féminin - La contribution des scientifiques

Ils sont réunis depuis hier à Yaoundé pour la restitution de l'état de mise en œuvre de ces deux concepts dans notre pays.

Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation a présidé hier les travaux d'un atelier sur la promotion de conseils scientifiques au gouvernement. Plus spécifiquement des conseils sur les concepts employabilité des jeunes et entrepreneuriat féminin. A la manœuvre, les académies des sciences de six pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le Cameroun et les conseils économiques de ces pays.

Objectif : mettre à la disposition du gouvernement les réflexions des scientifiques et pratiques sur les politiques en matière d'employabilité des jeunes et d'entrepreneuriat féminin, en guise de contribution pour améliorer leur mise en œuvre « Notre gouvernement a la responsabilité et le devoir d'avoir une relation permanente avec les institutions de la recherche scientifique, les institutions qui produisent le savoir parce que nous sommes à l'âge de l'économie du savoir. Si nous voulons émerger, nous ne pouvons pas négliger le savoir. », a indiqué le Pr Sammy Beban Chumbo, président de l'Académie des sciences du Cameroun. Pour lui, les scientifiques ont désormais la responsabilité de produire le savoir et ce savoir doit orienter les décisions du gouvernement pour plus d'efficacité et d'efficience.

Les assises de Yaoundé n'étaient donc qu'une étape de ce projet soutenu par le Canada et dont le clou est programmé pour la fin du mois de juin au Sénégal avec un colloque international sur la promotion du Conseil scientifique au gouvernement, focus sur l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat féminin. Ce sont 21 experts de six pays qui se sont mobilisés pour faire le travail de terrain, accompagnés par les ministères concernés par cette thématique et ils en sont donc à la phase de restitution.

« Nous allons restituer au gouvernement le benchmarking des différentes politiques publiques en matière d'employabilité des jeunes et d'entrepreneuriat féminin c'est-à-dire les bonnes pratiques entre ces six pays, les succès et les failles, pour permettre aux différents gouvernements d'apprendre l'un de l'autre», affirme Madiagne Diallo de l'Académie des sciences et conseils économiques et sociaux des pays participants.