Cameroun: Lutte contre le blanchiment d'argent - Le personnel minier outillé

Un atelier dédié aux travailleurs du ministère en charge des mines lancé à cet effet hier à Douala par le ministre des Finances.

Le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, a présidé hier 29 avril 2021 à Douala, la cérémonie d'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités du personnel du ministère des Mines et du Développement technologique (Minmidt) sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). A ses côtés, le secrétaire d'Etat auprès du ministre du Minmidt, Fuh Calistus Gentry, le directeur de l'Agence nationale d'investigations financières (Anif), Nde Sambone, entre autres.

Cet atelier se tient au lendemain de la validation du rapport de l'Évaluation nationale des risques (ENR), recommandant prioritairement la sensibilisation et la formation des acteurs dans leur domaine de compétences. Des acteurs qui, selon le Minfi, ne bénéficient malheureusement pas toujours de formations axées sur les diligences requises en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le rôle prépondérant joué par le Minmidt pour faire bénéficier le Cameroun de retombées licites de l'exploitation légale de notre sous-sol en toute transparence est toutefois reconnu. Une transparence qui a donné lieu à des mesures lancées depuis janvier dernier, avec l'organisation des audits et autres suspensions de sociétés indélicates. Et le Minmidt est à ce jour l'une des rares structures à échanger dans les délais raisonnables avec l'Anif, lui permettant ainsi de mener à bien ses investigations.

Mais il faut aller plus loin, en se basant sur l'ENR, véritable autopsie du fonctionnement de notre dispositif, en mettant en application les actions prioritaires adoptées et contenues dans le document de stratégie nationale de renforcement de LBC/FT. L'évaluation a mis en exergue le risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans le secteur minier, après une analyse froide des pratiques dans ce secteur, (exploitation illégale de l'or, commerce souterrain du diamant) qui alimentent les groupes rebelles et renforcent leur capacité d'action.