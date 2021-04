Sénégal: Samba Ndiobène Kâ vante les performances du PUDC et de PROMOVILLES

Dakar — Le ministre du Développement Communautaire, de l'Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, a mis en exergue l'apport du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) et du Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES) dans la réalisation d'infrastructures socioéconomiques.

"Le PUDC, lancé en 2015, est aujourd'hui, une fierté, de notre pays au niveau national et aussi de la sous-région parce que considéré comme un modèle pragmatique de mise en œuvre des infrastructures socioéconomiques de base", a-t-il notamment indiqué, jeudi, lors de la conférence de presse bimensuelle du gouvernement.

Selon lui, dans sa première phase le PUDC a mobilisé plus de 123 milliards de francs CFA qui ont permis de réaliser plusieurs infrastructures en termes de forages et faciliter des activités pastorales, ainsi que des pistes de production, et l'accompagnement des femmes rurales avec plus de 4.600 unités de transformation.

M. Ka qui a souligné les efforts "énormes" fournis en termes d'adduction d'eau potable a annoncé que son département envisage de réaliser plusieurs pistes de production et d'autres infrastructures de désenclavement.

Samba Ndiobène Ka a aussi évoqué le programme d'électrification rurale pouvant impacter plus de 880.000 personnes répartis dans les 13 régions du Sénégal

Selon lui, le Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES) a qui mobilisé plus de 244 milliards de francs CFA a permis de réaliser des voiries neuves pour assurer la mobilité urbaine et la sécurité des personnes et de leurs biens.