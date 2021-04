Madagascar: Agriculture et nutrition - Dialogue de haut niveau sur l'intensification des innovations

L'agriculture performante est la meilleure solution pour nourrir la population, selon les participants de la rencontre virtuelle de haut niveau, organisée par la BAD et le FIDA.

Les technologies intelligentes et l'innovation sont indispensables pour accroître la productivité agricole et garantir des systèmes alimentaires et nutritionnels résilients, selon les leaders de pensée, qui participent au webinaire de la BAD, depuis hier.

Des chefs d'Etat et de gouvernement, des ministres des Finances, de la Planification et de l'Economie, de l'Agriculture et du Développement rural, ainsi que de la Recherche et de la Technologie se réunissent pour un dialogue virtuel co-organisé par la BAD (Banque africaine de développement) avec le FIDA (Fonds international de développement agricole). Pour les organisateurs de cet événement qui se déroule les 29 et 30 avril 2021, l'objectif est d'entendre des leaders de pensée de classe mondiale sur comment mettre à l'échelle des innovations réussies pour nourrir l'Afrique.

« Ce dialogue a lieu à un moment où la revitalisation des systèmes de production alimentaire et l'amélioration de la nutrition sont des priorités politiques et de plaidoyer essentiel pour reconstruire des systèmes alimentaires plus résilients après la pandémie de Covid-19. Le programme de développement international semble être dominé par des préoccupations communes concernant la réalisation des objectifs de développement durable liés à l'alimentation et à la nutrition.

Cet événement mondial est une occasion unique pour les dirigeants africains de mettre en avant les besoins et préoccupations spécifiques de l'Afrique dans le domaine de la nutrition et de l'agriculture. Les participants discutent des stratégies et des programmes, plaident l'intensification des investissements à forts impacts et influencent les résultats de ce genre de sommets clés », ont expliqué les animateurs du forum virtuel.

Succès. Les dirigeants des pays d'Afrique ont présenté leurs réussites dans le domaine de la nutrition liée à la productivité agricole, durant les séances d'hier. En effet, le forum a mis en évidence le rôle important des technologies intelligentes face au climat et de l'innovation en tant que moteurs clés d'une productivité agricole élevée et de systèmes alimentaires et nutritionnels résilients. Des success stories ont été présentées par les chefs d'Etat et de gouvernements, qui ont également discuté des options pour intensifier les initiatives, renforcer la capacité de recherche et de développement et forger des alliances et des partenariats de soutien dans les écosystèmes alimentaires et nutritionnels.

A noter qu'outre les dirigeants et représentants étatiques, le forum virtuel réunit également des dirigeants de banques multilatérales de développement, des chefs d'entreprise, des opérateurs du secteur privé dans les intrants agricoles (semences et engrais), des agences d'investissement, des universités et des organisations de la société civile, ainsi que des experts à travers le continent et au-delà. Les discussions de haut niveau se poursuivront ce jour. Nous en reparlerons.