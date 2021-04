Madagascar: Football / Subventions - La FIFA ferme le robinet !

Coup de théâtre hier à l'annonce du refus de la FIFA de financer le déplacement des Barea beach soccer alors que le dossier est déjà bouclé.

L'accord trouvé entre la fédération malgache et son homologue seychellois prévoyait de tenir les deux matches de qualification à Mahé. Un choix logique en raison des contraintes liées à la pandémie de coronavirus. Tout était donc au point mais le hic c'était lorsque la commission de beach soccer a voulu faire cavalier seul en laissant apparaître cette mésentente au sein des membres du comité exécutif de la FMF. Le refus est alors tombé comme un couperet car une fois de plus, la FIFA n'a pas hésité à sanctionner après le rappel à l'ordre de son émissaire, Vérone Mosengo, qui tentait vainement de recoller les morceaux.

On se demande aujourd'hui si ce refus n'annonce le début d'une longue série car l'avenir des Barea en dépend. Comme on sait qu'une partie du salaire de Nicolas Dupuis est payée grâce à des subventions émanant de la plus haute instance de football, on s'inquiète sur la suite. Mais cela risque encore de s'envenimer puisque la FIFA finance aussi les déplacements des Barea et dans le cas présent, lors des prochains matches rentrant dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

En clair. Il va falloir mettre de l'ordre au sein de la FMF et que le ministère des Sports soit appelé à servir le rôle de médiateur. A moins qu'on sollicite le président Andry Rajoelina pour qu'il n'y ait plus de notes discordantes au sein de cette FMF. Un mot, un seul du Président de la République suffirait à aplanir les divergences sans qu'on puisse l'accuser d'ingérence. Le football dont il reste un des plus grands supporters, en sortirait grandi.