Madagascar: Athlétisme - Fédération - José Solofoharijao candidat à la présidence

José Solofoharijao est ouvert à ceux qui veulent intégrer son équipe.

2021 est l'année électorale au sein de la Fédération malgache d'athlétisme (FMA). Après Norolalao Andriamahazo, présidente de la FMA, voilà un second candidat en la personne de José Solofoharijao qui annonce son intention de briguer la présidence de la fédération. L'ancien président de la commission nationale trail au sein de la FMA entend apporter ses compétences dans la promotion et le développement de l'athlétisme. « J'annonce officiellement ma candidature pour l'élection au sein de la FMA dont j'ignore encore la date. Madagascar est en retard d'un an par rapport à la stratégie mondiale de la fédération internationale », a-t-il annoncé, hier, à Ambohijatovo.

Pour le mandat quadriennal, ce dernier a un projet pour l'athlétisme malgache, et surtout le trail dont il a été l'ancien président de la CNT. Parmi ses priorités figure la rénovation du stade d'Alarobia et la dotation en équipements des ligues régionales. « J'ai des partenaires internationaux qui sont prêts à nous soutenir, une fois élu. Nous allons faire le plaidoyer pour que le Trail puisse faire partie des disciplines des Jeux des Îles en 2023, à domicile », a-t-il continué. Avant cette déclaration, José Solofoharijao avait déjà réalisé une descente au sein des ligues régionales et il a le soutien de 8 d'entre elles, sur les 14 qui composent la FMA.