Madagascar: Président du Sénat - Des équipements et médicaments pour l'hôpital d'Antsirabe

Lors de la remise des équipements et médicaments ainsi que des paniers garnis aux familles des malades de la Covid-19 à Antsirabe.

Vakinankaratra est la région la plus fortement touchée par la Covid-19 après Analamanga qui est l'épicentre de la pandémie.

Raison pour laquelle, le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa accompagné de son staff, a effectué une visite auprès du centre hospitalier de référence régionale de Vakinankaratra (CHRR) à Antsirabe ville. « Suite aux instructions du président de la République, nous sommes venus ici pour réconforter les malades de la Covid-19 tout en encourageant le personnel de santé qui ne ménage pas ses efforts pour faire face à cette pandémie.

En effet, les hôpitaux aussi bien publics que privés dans cette région sont actuellement saturés. Un Centre de Traitement de la Covid-19 (CTC) sera bientôt mis en place afin d'accueillir les personnes contaminées par cette maladie », a-t-il expliqué. Et lui d'ajouter que des équipements et médicaments sont remis à cet hôpital afin de satisfaire ses besoins urgents.

Il s'agit notamment de 150 lits, de 150 matelas et 300 draps ainsi que de nombreux médicaments servant à traiter la covid-19 dont entre autres, 2 000 Dexamethasone, 1 800 Lovenox injectable et 600 paquets d'azithromycine.

Enveloppe et paniers garnis. Il a en même temps salué les efforts du personnel de la santé de ce centre hospitalier de référence régionale d'Antsirabe. Celui-ci a d'ailleurs été doté de kits de protection notamment des Équipements de Protection Individuelle (EPI) au nombre de 400 unités. Et ce n'est pas tout ! Le président de la Chambre Haute, Herimanana Razafimahefa, a également remis une enveloppe en guise de « solon-dranom-boankazo » ainsi que des paniers garnis comportant des vivres, des pulls et des thermos, à tous les malades de la Covid-19 dans cet hôpital d'Antsirabe. Par ailleurs, « nous allons lancer un appel d'urgence au gouvernement afin de faire venir le plus rapidement des concentrateurs d'oxygène à cet établissement hospitalier.

En revanche, toute personne présentant des symptômes de la Covid-19 doit consulter le plus tôt possible les médecins afin d'éviter les pertes en vie humaine », a-t-il évoqué. La direction régionale de la Santé de Vakinankaratra, a fait état de 23 décès liés à la Covid-19 depuis le début de l'année et 83 cas positifs dans la région. Quant au gouverneur de Vakinankaratra, il a réitéré que hormis l'appui de l'Etat, tout le monde doit respecter les gestes barrières et les mesures sanitaires si l'on veut bien contenir la propagation de cette pandémie.