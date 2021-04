Afrique du Nord: Transformation digitale - Le chef de l'Etat et le président pour la région Afrique du Nord de Huawei échangent sur le projet Smart Burkina

«Nous avons un partenariat stratégique avec le Burkina Faso, notamment avec des projets importants comme le projet Smart Burkina et je suis heureux de constater que la collaboration entre notre société et le Burkina Faso se passe très bien et génère des projets stables », a indiqué Terry He à sa sortie d'audience.

Le nouveau président pour la région Afrique du Nord de Huawei Technologies a souligné qu'il était très important pour lui de visiter le Burkina Faso pour s'assurer que les projets sont bien exécutés et que la société est bien alignée sur la vision du président du Faso en matière du développement du numérique.

Dans cette perspective, Terry He a annoncé qu'il va rencontrer les différents ministres en charge des projets pour voir dans quelle mesure la firme chinoise va accompagner la transformation digitale de notre pays. «Nous allons mettre en place, à partir de cette année, un fonds pour mieux investir dans le développement des talents et nous allons soutenir le pays dans la formation de plus d'ingénieurs certifiés en technologies de l'information de la communication », a-t-il déclaré.

Direction de la communication de la présidence du Faso